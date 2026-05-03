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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Wird Louis Partridge der jüngste 007 aller Zeiten?
- Aufreger der Woche: Trump-Kritik und „Witwen-Witze“: Warum Jimmy Kimmel polarisiert
- Geburtstagskind der Woche: Prinzessin Charlotte entzückt mit neuem Geburtstagsfoto
- Comeback der Woche: Christa Kummer wieder im ORF zu sehen
Ed Sheeran überrascht mit kompletter Typveränderung
Der britische Musiker hat sich von seinem Markenzeichen, den roten Haaren, verabschiedet. Auf Instagram kündigt er neue Projekte an und spricht über gesundheitliche Probleme.
Shiffrin & Kilde verliebt, Piquet im Glamour-Modus
Das Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde zeigte sich in Miami gut gelaunt und sichtlich verliebt.
William und Kate: Diese Frau soll ihre Beziehung gerettet haben
Das künftige Regentenpaar feiert am Mittwoch seinen 15. Hochzeitstag. In den vergangenen Jahren mussten William und Kate einige Hürden überwinden. Darunter Beziehungspausen und Kates Krebserkrankung.
Wolfgang Ambros: „Will auf der Bühne stehen, bis ich nicht mehr kann“
Austropop-Ikone Wolfgang Ambros gewährt in der Radiosendung „Nahaufnahme“ Einblicke in sein Seelenleben und spricht über Familie, Gesundheit und seine ungebrochene Leidenschaft für die Bühne.
Cosmó spricht über seinen Beziehungsstatus
Am 16. Mai wird Cosmó Österreich beim Eurovision Song Contest im Finale vertreten. Im Gespräch mit Claudia Stöckl spricht er über seine Erwartungen, die starke Verbindung zu seiner Mutter und seinen Beziehungsstatus.
Neuer Mega-Deal: Heidi Klum bleibt ein gefragtes Topmodel
Der Erfolg von Heidi Klum reißt nicht ab: Mit einem neuen Millionen-Deal beweist das Topmodel einmal mehr, dass sie auch Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch zu den gefragtesten Gesichtern der Modebranche gehört.
Steirische Influencerin hat die Chance, Österreich bei den Beast Games zu vertreten
Bei der dritten Staffel der „Beast Games“ des amerikanischen Youtubers „MrBeast“ geht es um sage und schreibe 5.000.000 US-Dollar.
Das sind die neuen Gesichter in „Der Teufel trägt Prada 2“
In der Fortsetzung zu „Der Teufel trägt Prada“ spielen Simone Ashley (“Bridgerton“) und Comedian Caleb Hearon die neuen Assistenten von Modetyrannin Miranda Priestly. Was die beiden über die Modebranche und die Arbeit mit der Grande Dame Meryl Streep verraten.
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!