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In aller Kürze:

Der britische Musiker hat sich von seinem Markenzeichen, den roten Haaren, verabschiedet. Auf Instagram kündigt er neue Projekte an und spricht über gesundheitliche Probleme.

Das Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde zeigte sich in Miami gut gelaunt und sichtlich verliebt.

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde © AP / Evan Agostini

Das künftige Regentenpaar feiert am Mittwoch seinen 15. Hochzeitstag. In den vergangenen Jahren mussten William und Kate einige Hürden überwinden. Darunter Beziehungspausen und Kates Krebserkrankung.

Austropop-Ikone Wolfgang Ambros gewährt in der Radiosendung „Nahaufnahme“ Einblicke in sein Seelenleben und spricht über Familie, Gesundheit und seine ungebrochene Leidenschaft für die Bühne.

Am 16. Mai wird Cosmó Österreich beim Eurovision Song Contest im Finale vertreten. Im Gespräch mit Claudia Stöckl spricht er über seine Erwartungen, die starke Verbindung zu seiner Mutter und seinen Beziehungsstatus.

Der Sänger Cosmó © GEPA pictures

Der Erfolg von Heidi Klum reißt nicht ab: Mit einem neuen Millionen-Deal beweist das Topmodel einmal mehr, dass sie auch Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch zu den gefragtesten Gesichtern der Modebranche gehört.

Heidi Klum © IMAGO/Image Press Agency

Bei der dritten Staffel der „Beast Games“ des amerikanischen Youtubers „MrBeast“ geht es um sage und schreibe 5.000.000 US-Dollar.

In der Fortsetzung zu „Der Teufel trägt Prada“ spielen Simone Ashley (“Bridgerton“) und Comedian Caleb Hearon die neuen Assistenten von Modetyrannin Miranda Priestly. Was die beiden über die Modebranche und die Arbeit mit der Grande Dame Meryl Streep verraten.





Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!