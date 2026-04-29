Für Till Backhaus ist „Timmy“ ein Gottesgeschenk. Sagt der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern so nicht. Aber vom Allerhöchsten redet er schon bei seinen bald täglichen Auftritten zum Schicksal des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals. Vor Ostern etwa erklärte Backhaus in Sichtweite des vor Poel feststeckenden Tiers, gerade am Fest der Auferstehung „ist man in Gottes Hand. Und was mit Jesus passiert ist, wissen wir.“

Da und dort hat Backhaus dann auch noch gesagt, er hoffe auf ein Wunder. Es ging immer noch um „Timmy“, den er selbst „Hope“ getauft hat, Hoffnung also. Aber auch um sein eigenes politisches Schicksal. Im September wählt Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Die Umfragen prophezeien der seit 1998 regierenden SPD – die Backhaus für seinen Geburtsort Neuhaus/Elbe, damals im DDR-Sperrgebiet, heute in Niedersachsen, 1989 mitbegründet hat – seit mehr als einem Jahr schon eine krachende Niederlage.

Dienstältester der ganzen Republik

Backhaus, der seit 1990 Abgeordneter ist, zunächst in der ersten frei gewählten Volkskammer, Monate danach im Landtag, ab 1994 dann sieben Mal direkt wiedergewählt, will jedoch Minister bleiben. Schon jetzt ist er mit knapp 28 Amtsjahren Dienstältester der ganzen Republik; er nennt sich gern „Lebensminister“.

Und „Hope“ garantiert Backhaus die Schlagzeilen, die er liebt und braucht: positiv und ans Herz gehend. Wie 2011, als er sich fürs Ost-Leib- und Magenblatt „Super-Illu“ fotografieren ließ mit seiner neuen Liebe und heutigen dritten Ehefrau Ivonne – Ex-Miss-Mecklenburg-Vorpommern, Ex-Rapsblütenkönigin, nun promovierte Zahnärztin – samt Ultraschall-Foto des ungeborenen gemeinsamen Kindes.

Aber es gibt halt auch die anderen Balken-Titel, beispielsweise über Backhaus’ eigene Dissertation, die der Diplom-Agraringenieur im Ministeramt schrieb. Mit einem Doktorvater, den zur selben Zeit eine dem Ministerium unterstellte Behörde mit gut dotierten Beraterverträgen ausstattete. Über den vor Gericht ausgetragenen Rosenkrieg. Über die Schmähung der damaligen grünen Co-Bundeschefin Ricarda Lang.

Ganz grundsätzlich aber hält Backhaus sich für authentisch und ein Original. Viele Mecklenburger und Vorpommern finden das auch. Allerspätestens, seit Backhaus beim Elbe-Hochwasser Sandsäcke schleppte und an die Fluthelfer eigenhändig Bier ausschenkte.

Den Tränen nahe

In Sachen „Hope“ war Backhaus gerade noch „zum Heulen zumute“. Als der Wal in der privat organisierten Barge endlich auf der Reise Richtung Atlantik ist. Langsam legt Backhaus dem Technischen Leiter der DLRG Usedom Nord noch mal medienwirksam die Hand auf die Schulter. Als politisches Tier ist er jetzt jedenfalls wieder allein.