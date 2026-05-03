Schülerinnen, Studentinnen, Mütter – es ist eine bunte Mischung von Frauen, die sich mehrmals pro Monat in der Sporthalle Bärnbach zum Fightness-Kickboxen trifft. „Mit dem Ladies-only-Aspekt haben wir eine Marktlücke geschlossen, es wird sehr gut angenommen“, freut sich Heimo Kos, Obmann von Fightnesskickboxen Bärnbach.

Nur Frauen dürfen bei dem Verein trainieren © Heimo Kos

Fightness-Kickboxen kombiniert Fitnessübungen mit Kickboxen. Zum Einsatz kommen die wirksamsten Techniken aus dem westlichen Boxen, aus Muay Thai und Karate. „Kick- und Boxkombinationen in die Luft, das sogenannte Schattenboxen, oder das Schlagen auf Schlagpolster und Sandsack bringen den Stoffwechsel auf Touren. Die Workouts sind ideale Fatburner“, berichtet Kos. Das Selbstvertrauen, das man daraus gewinnt, und die Fähigkeit, sich selbst verteidigen zu können, komme noch dazu.

Fitness und Selbstverteidigung in einem © Die Abbilderei

Der Verein verfügt mit Obmann Kos über einen Kickboxer, der seit 1983 unterrichtet und auf Wettkampferfolge verweisen kann. Seit auch Assistenztrainerin Sarah Cichy im Verein unterrichtet, hat sich die Mitgliederzahl sogar verdoppelt. „Als Elementarpädagogin bringt sie hohe soziale Kompetenzen ins Training ein und begeistert die Schülerinnen mit ihren explosiven Techniken“, so Kos.

Trainerinnen und Vortragende arbeiten ehrenamtlich

Prominente Gasttrainer und -trainerinnen stellen zusätzlich sicher, dass immer die neuesten Inputs und Trainingslehren ins Training einfließen. So war etwa im März der 10-fache Weltmeister Günther Weninger aus Niederösterreich an zwei Abenden zu Gast in Bärnbach.

Stolz ist der Verein auf seine vergleichsweise niedrigen Preise. Weil Vortragende sowie Trainer und Trainerinnen ehrenamtlich dabei sind, muss bloß die Hallenmiete bezahlt werden. Für Berufstätige werden (für bis zu 8 Trainings pro Monat) monatlich deshalb 20 Euro fällig, für Studentinnen und Schülerinnen 12 Euro. Schnuppertrainings sind kostenlos.