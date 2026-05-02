Kohlrabi hat in Österreich kein leichtes Leben. Meist endet er weichgekocht, irgendwo zwischen Kindheitserinnerung und Kantinenkompromiss. Dass diese Knolle auch anders kann, zeigt ein kleines Lokal in Graz, das schon im Namen Understatement übt: Kabuff.

Video - So wird es gemacht

Bevor dort allerdings Kohlrabi zum Hauptdarsteller wird, lohnt sich ein Blick auf die Bühne. Die ist klein, fast schon trotzig klein. Und sie gehört drei Menschen, die das alles eigentlich nicht gesucht haben – sondern gefunden. „Wir sind zu dritt“, sagt Eva Schnabl. Mit ihr: Schwester Julia und Partner Klemens Grassl. Familie und Betrieb, Beziehung und Verantwortung – im Kabuff läuft das wie ihr Essen schmeckt: direkt, reduziert und ohne weichgekochte Kompromisse.

Der Name ist geblieben, die Nutzung hat sich geändert: Wo früher Bar war, ist heute ein Ort für Frühstück und Abendessen im Sharing-Stil. Vegetarisch gedacht, flexibel ergänzt, immer abhängig davon, was Produzenten gerade liefern. Regionalität und Saisonalität sind hier keine Schlagworte, sondern Grundvoraussetzung – was jüngst auch mit einem grünen Stern des Guide Michelin bedacht wurde. Viel mehr wolle man gar nicht, sagt Julia Schnabl.

Zum Anrichten den leicht gepickelten Kohlrabi auf Teller verteilen, mit der Zitronenemulsion beträufeln und mit etwas Hollerblütenöl verfeinern. © Stefan Pajman

Was alles zusammenhält, ist ein Klassiker: Sauerteigbrot. Selbst gebacken, mit Geduld kultiviert, gedacht zum Tunken, Wischen, Teilen. Ein Nebendarsteller, der keiner ist. Und dann liegt er da, unscheinbar und doch im Mittelpunkt: der Kohlrabi. Für Eva Schnabl ist er kein Fall für die Suppe. „Roh, kalt, eingelegt – das taugt mir“, sagt sie und macht damit klar, wohin die Reise geht. Der Kohlrabi wird dünn gehobelt, fast durchsichtig, und in einen heißen Sud aus Essig, Zucker und Wasser gelegt. Ein paar Tropfen weißer Balsamessig, dazu Giersch – jenes Kraut, das sonst im Garten bekämpft wird und hier plötzlich nach feinem Wacholder duftet.

Mit frischen Blüten und Kräutern garnieren und sofort servieren. © Stefan Pajman

Dazu kommen eine Vinaigrette mit Salzzitronen, ein paar frisch gesammelte Kräuter, ein Schuss selbstgemachtes Holunderblütenöl. Mehr passiert nicht. Und genau das ist der Punkt. Der Kohlrabi bleibt knackig, kühl, präzise. Kein verkochtes Gemüse, keine schwere Küche. Stattdessen ein Gericht, das zeigt, wie viel Spannung in Einfachheit liegen kann. Frische, Säure, ein sauberer Biss – und plötzlich versteht man, warum dieses Gemüse vielleicht nie das Problem war, sondern immer nur seine Zubereitung.

Klemens Grassl kümmert sich ums Managen, die Zwillingschwestern Eva und Julia Schnabl um die Kulinarik. Erstere bespielt die offene Küche und werkte zuvor an sehr namhaften Adressen wie »Coda« in Berlin oder dem »Mühltalhof«. Julia ist Inhaberin und umsorgt die Gäste. © Stefan Pajman

Im Kabuff wird daraus keine große Inszenierung gemacht. Kein erhobener Zeigefinger, keine kulinarische Belehrung. Nur ein Teller, der funktioniert. Und ein Raum, der beweist, dass es manchmal genau das braucht: drei Menschen, ein bisschen Geduld – und einen Kohlrabi, der endlich ernst genommen wird.