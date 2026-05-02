Zutaten

2 Kohlrabi

200 g Wasser

200 g Weißweinessig

150 g Zucker

50 g weißer Balsamessig (z. B. Gölles)

einige Gierschblätter

2 EL Zitronenmarmelade

3 EL Einlegewasser von Salzzitronen

150 ml Rapsöl

etwas Hollerblütenöl

frische Blüten

frische Kräuter

Zubereitung

Für den Kohlrabi zunächst die Knollen schälen und in sehr feine Scheiben hobeln.

Für den Pickelsud Wasser, Weißweinessig, Zucker und den weißen Balsamessig zusammen mit einigen Gierschblättern in einem Topf aufkochen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat.

Den heißen Sud direkt über die gehobelten Kohlrabischeiben gießen und alles vollständig abkühlen lassen, sodass der Kohlrabi leicht eingelegt wird.

In der Zwischenzeit die Zitronenemulsion zubereiten: Dafür Zitronenmarmelade und das Einlegewasser der Salzzitronen in ein hohes Gefäß geben, das Rapsöl hinzufügen und alles mit einem Stabmixer zu einer feinen, cremigen Emulsion aufmixen.

Zum Anrichten den leicht gepickelten Kohlrabi auf Teller verteilen, mit der Zitronenemulsion beträufeln und mit etwas Hollerblütenöl verfeinern. Mit frischen Blüten und Kräutern garnieren und sofort servieren.