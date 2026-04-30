Ed Sheeran (35) sorgt aktuell mit einer Typveränderung für Aufsehen in den Sozialen Medien. Der Popstar meldet sich nach einer Auszeit zurück und zeigt sich mit kurz rasierten Haaren. „Ich liebe es und überlege, es so zu lassen.“ Außerdem berichtet er über seine Genesung und bevorstehende Projekte.

Seine Fans zeigen sich begeistert und hinterlassen zahlreiche Komplimente in den Kommentaren. Für Sheeran symbolisiert die Frisur einen Neuanfang. Seinen neuen Look werde er bald bei der anstehenden Tour in Südamerika präsentieren. „Ich freue mich so, dorthin zurückzukehren und für euch zu spielen“, schreibt er zu dem Beitrag.

Zudem teilt er mit seinen Fans, dass er an Gürtelrose erkrankt war. Nach mehreren Wochen der Beschwerden erklärte Sheeran, dass es ihm „wieder besser geht“.