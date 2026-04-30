Etwas abgequält mussten sich die drei Jugendlichen zumindest: „Die Palmen waren sicher drei Meter hoch. Und recht schwer. Wir konnten sie nur zu dritt zur Mur hinunterziehen“, sagt ein Beteiligter. Sein Motiv: „Mir war halt langweilig, ich geb‘s zu. Ich machte mit, weil ich kein Spaßverderber sein wollte.“

Spaß? Mitnichten. „Wir haben drei junge Angeklagte vor uns, die das zerstören, was anderen gehört“, meint Staatsanwalt Gilbert Zechner-Gfrerer über das Trio (Lehrling, Schüler, Häftling). Zwei Straftaten stehen im Zentrum: Sachbeschädigung und Brandstiftung.

Palmen versenkt: Tatort war überwacht

Erstere geschah am „Stadtstrand“ im Grazer Süden. Wie Überwachungskameras zeigen, wurden die vier Pflanzen eiskalt samt Topf in der Mur versenkt. Nebst dem Gelangweilten ist zudem der Lehrling geständig. Just der bereits vorbestrafte, inhaftierte Ideengeber schiebt die Verantwortung weit von sich. Trotz Belastung durch Mitangeklagte und Zeugen. Was nicht nur Richter Christoph Lichtenberg verblüfft, denn: „Ihre Hose hat auffällige Reflektorstreifen. Man erkennt diese auf den Bildern des Palmenvorfalls und in der Tankstelle, in der Benzin für die Brandstiftung gekauft wurde. Das kann jetzt natürlich alles ein Riesenzufall sein ...“ Nach intensivem Gespräch mit seinem Anwalt Peter Sixt schnauft der Erstangeklagte durch: „Es hat jetzt eh keinen Zweck mehr, nachdem was wir von den anderen gehört haben. Ich geb‘ alles zu.“

Also auch die Brandstiftung in Graz. Mit dem gekauften Benzin wurde ein voller Papiercontainer entzündet. „Zufall oder Unvermögen: Es flog ihnen alles um die Luft“, führt der Staatsanwaltschaft aus. Weil: Beim Anzünden kam es zur Verpuffung der Benzindämpfe, eine Explosion samt Stichflamme (so hoch wie die Palmen) versengte einem Zündler sogar die Haare. Dieser Mittäter ist erst zwölf Jahre. Weil unmündig, blieb er von einer Anklage verschont. Der brennende Container sollte jedenfalls in eine Garage, in der Papier und Unrat lagerte, geschoben werden. Weiterer Schaden ist dank der Verpuffung glücklicherweise nicht entstanden.

Schuldsprüche für die Vandalen

Der Lehrling (nur beim Palmen-Versenken beteiligt) steigt mit einer Diversion (60 Sozialstunden) aus. Der unbescholtene Schüler erhält zehn Monate bedingt. Der Häftling wird mit 24 Monaten (acht davon unbedingt) bedacht.

Und die Palmen? Sie mussten, beinahe wie Wal Timmy, mühsam geborgen werden. „Eine war kaputt, drei überlebten“, bilanziert der Betroffene. „3000 Euro zahlte ich für Bergung und Neuanschaffung.“ – „Was kosteten die neuen Palmen?“, fragt Barbara Schwarz, beisitzende Richterin. – „Keine Palmen mehr. Es sind jetzt Oliven geworden.“