Mit dem Monat Mai starten die Sportmittelschule Hartberg und das Gymnasium Hartberg eine sportliche Herausforderung der besonderen Art. Zwei Monate lang werden rund 80 Schülerinnen und Schüler ihren täglichen Radweg in die jeweiligen Schulen mittels Chip am Helm aufzeichnen und so feststellen, wer am meisten radelt.

Die Infrastruktur dafür stellt Dietmar Scheiblhofer vom Verein BIKEline aus Kaindorf, der bereits einige Wettbewerbe dieser Art durchgeführt hat. Ziel ist es einerseits, junge Menschen für grüne Mobilität und tägliche Bewegung zu motivieren. Andererseits möchte die Stadtgemeinde damit auch auf das stetig wachsende Radstreckennetz hinweisen, bei dem „beinahe alle Fahrten im Umkreis von vier Kilometern zu den Hartberger Schulen auf Radwegen oder in der 30-km/h-Zone sicher zurückgelegt werden“ können.

Aber nicht nur die tüchtigsten Strampler werden belohnt, sondern grundsätzlich alle Teilnehmer. Denn das tägliche Einchecken mit dem Helm am Terminal in der Schule belohnt doppelt: die zurückgelegte Strecke samt Kilometern und Höhenmetern wird sichtbar, ebenso aber wird einer von 100 Preisen per Zufallsprinzip vergeben, womit jeder Radeltag ein Gewinn ist. Sechs Siegetrophäen gehen am Ende an die Top-Platzierten, wobei auch Lehrer mitmachen werden.