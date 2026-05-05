Die Nacht wird wieder lang: Am Freitag, 8. Mai, wird die Gleisdorfer Innenstadt von 18 bis 22 Uhr erneut zur Flaniermeile mit Urlaubsflair. Rund 50 Betriebe öffnen im Rahmen der Langen Einkaufsnacht ihre Türen bis in die Abendstunden und bieten besondere Aktionen, kulinarische Highlights und Unterhaltung für die ganze Familie.

Die ganze Innenstadt wird wieder zur Bühne, es wartet ein tolles Programm © Katharina Lagler

Am Hauptplatz sorgt ein Feuerwehr-Oldtimer von Jakotopia als Spielstation mit Riesenseifenblasen und Kinderprogramm für ein besonderes Erlebnis. Zusätzlich lädt eine Rätsel-Rallye durch die Innenstadt zum Mitmachen ein: Wer drei Fragen richtig beantwortet, erhält einen Gutschein für eine Eiskugel.

Bis 22 Uhr kann wieder geshoppt werden © Katharina Lagler

Kulinarisch stehen italienische Spezialitäten wie Prosciutto, Parmesan, Aperol und Villa Sandi im Mittelpunkt. Baumkuchenvariationen, Popcorn, asiatische Köstlichkeiten und regionale Schmankerl ergänzen das Angebot. Für musikalische Stimmung sorgen in der Innenstadt und im GEZ unter anderem die Band „More than Blues“, DJ Elwood und das Duo „Zwasam“.

Auch Kunsthandwerker präsentieren ihre Produkte am Hauptplatz, in der Bürgergasse und im GEZ und machen die Einkaufsnacht zu einem besonderen Erlebnis.

Schnäppchenmarkt im LEBI-Laden

Unter dem Motto „Versorgen statt entsorgen“ lädt der LEBI-Laden der Chance B in Gleisdorf am 8. Mai von 12 bis 18 Uhr und am 9. Mai von 9 bis 14 Uhr zum Schnäppchenmarkt in die Franz-Josef-Straße 2 ein. Besucher können Lebensmittel noch günstiger als üblich einkaufen.

Der Gleisdorfer LEBI-Laden lädt am Freitag und Samstag zum Schnäppchenmarkt © Chance B

Angeboten werden Grundnahrungsmittel, Milchprodukte, Getränke, Brot, Obst und Gemüse von regionalen Lieferanten. Im Innenhof gibt es an beiden Tagen zusätzlich Secondhand-Waren sowie Produkte vom Chance B Bio-Bauernhof und der gut.-Näherei, darunter Taschen, Federpennale und Holzherzen.