Mit großer Zuversicht starten die Kärntner Seilbahnen in die Sommersaison. „Die Buchungslage ist sehr gut. Aufgrund des Iran-Kriegs bleiben viele im Land und machen Urlaub in Kärnten“, sagt Josef Bogensperger jun., Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen und Geschäftsführer der Katschbergbahnen. Die Betriebe seien gut vorbereitet – auch aufgrund der laufenden Investitionen in die Infrastruktur. Petzen und Weissensee machen mit ihrem Saisonstart am 1. Mai den Anfang vor allem auch aufgrund ihres Angebots für Biker. Das sei ein Erlebnis für die ganze Familie, wie Bogensperger betont, denn die Abfahrtsstrecken haben verschiedene Schwierigkeitsgrade, die zum Teil auch für Kinder geeignet sind. Das Raderlebnis am Berg gewinnt ebenso wie Almspielplätze an Bedeutung.

Josef Bogensperger jun., Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen & Geschäftsführer der Katschbergbahnen,Günther Nowak, Beirat der Ankogel Bergbahnen und Markus Ramsbacher, Landessprecher der Sommerbergbahnen © WKK/Helge Bauer

Großbaustelle auf Gerlitzen

Später als gewohnt, nämlich erst am 30. Mai erfolgt der Saisonstart dieses Jahr auf der Gerlitzen. Das hat mit der Großbaustelle rund um die neue Kanzelbahn II zu tun. Markus Ramsbacher, Landessprecher der Sommerbergbahnen und zuständig für Projekte der Gerlitzen Bergbahnen, kündigt an: „Im Juli werden wir wissen, ob die neue 10er-Kabinenbahn, wie erhofft, bis zu den Herbstferien fertig sein wird.“ Jedenfalls werde das 22-Millionen-Euro-Projekt bis zum Start der Wintersaison abgeschlossen sein. Da die Gipfelbahn für den Neubau abgerissen wurde, werden als Ersatz im Sommer die Moser- und die Pöllingerbahn in Betrieb sein.

Neu durchstarten will man nach der Übernahme durch eine neue Eigentümergesellschaft auf dem Ankogel. Die Sommersaison wurde heuer vom 23. Mai bis 31. Oktober verlängert. Günther Novak, Beirat der Ankogel Bergbahnen und Mallnitzer Bürgermeister, kündigt einige Investitionen an, um das Sommerangebot attraktiver zu gestalten. Unter anderem sind im Tal ein Bike-Park und ab der Mittelstation ein Bike-Trail in Planung.

Preisanpassungen

Durch den Iran-Krieg gestiegene Energiepreise sind für die Bergbahnen durchaus eine Herausforderung. Zugute kommt ihnen zwar, dass sie bereits seit Jahren in Energiesparmaßnahmen und den Ausbau der Erneuerbaren investiert haben. Nichtsdestotrotz müssen die Kostensteigerungen zum Teil kompensiert und Mittel für Investitionen erzielt werden. Daher werden die Ticket-Preise im Sommer um rund 3,5 Prozent und im Winter zwischen vier bis fünf Prozent angepasst. Vor allem Einheimische nutzen die Bergbahnen gern mit der Kärnten Card. Bei den Urlaubern ist je nach Urlaubsort die Regionskarte oder die Kärnten Card von größerer Bedeutung.