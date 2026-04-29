Auf den Salat oder als Snack am Spieß: Kleine Mozzarella-Bällchen sind gerade im Sommer eine beliebte Zutat. Ihre Haltbarkeit ist jedoch relativ begrenzt: Das zeigt ein Test der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich. In mehr als jeder dritten Packung wurden Keime gefunden. Ausgerechnet das teuerste Produkt war sogar nicht für den menschlichen Verzehr geeignet.



Für den Test wurden 13 Packungen Mini-Mozzarellakugeln gekauft, sachgerecht gelagert und am Ende ihrer Mindesthaltbarkeit mikrobiologisch sowie auch sensorisch untersucht. Bei vier Produkten stimmte das genannte Abtropfgewicht nicht mit dem tatsächlichen Gewicht überein – je nach Produkt fehlten zwischen zehn und 22 Prozent.



Acht Produkte erhielten ein einwandfreies Zeugnis. Sie waren mikrobiologisch in Ordnung und lieferten das für Mozzarella typische Geschmackserlebnis. Lediglich bei einem Produkt fiel den Verkostern eine raue, rissige, feucht-nasse Oberfläche auf, was aber zu keiner Abwertung führte.

Von mangelhaft bis inakzeptabel

Bei vier Produkten wurden Richtwertüberschreitungen bei Verderbniserregern wie Hefen oder Pseudomonaden festgestellt. Dies führte zum Testurteil „wertgemindert“. Eine Packung Mozzarella-Minis wies hingegen derart schwerwiegende Mängel auf, dass sie als „nicht sicher“ bzw. „nicht für den menschlichen Verzehr geeignet“ beanstandet wurde. Die massive Überschreitung der Warnwerte für Hygiene-Indikatoren (Enterobakterien) sowie auch die über dem Richtwert liegende Anzahl an Hefen und Pseudomonaden deutet auf erhebliche Hygienemängel bzw. Fehler bei der Herstellung oder Lagerung hin. Krankmachende Keime wie Salmonellen, Listerien oder andere Toxin-bildende Bakterien wurden nicht gefunden.

Fazit: Guter Mozzarella muss nicht teuer sein

Einwandfreie Mozzarella-Minis gibt es schon ab günstigen 1,03 Euro je 100 Gramm. Am anderen Ende der Skala findet sich der Testverlierer: Das Produkt kostet 1,99 Euro pro 100 Gramm.



Mozzarella verdirbt leicht und sollte daher gekühlt bzw. möglichst rasch nach Hause transportiert werden. Für die weitere Lagerung im Kühlschrank eignet sich das mittlere Fach. Da die Haltbarkeitsangaben oft zu knapp bemessen sind, empfiehlt es sich, die kleinen Kugeln möglichst vor Ablauf zu konsumieren und vorab Geruch, Aussehen und Geschmack zu prüfen. Mozzarella hat in der Regel ein mild milchiges bis leicht säuerliches Aroma, eine elastisch-weiche Konsistenz und eine weiße Farbe.

Hat der Käse eine schmierige Konsistenz, schmeckt er deutlich sauer, bitter oder hefig, sollte er nicht mehr konsumiert werden. Auch von aufgeblähten Packungen sollte man die Finger lassen.