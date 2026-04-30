„Innovative“ schulpolitische Ideen tauchen wie das Ungeheuer von Loch Ness immer wieder aus der Versenkung auf. Meist geht es um Strukturreformen, die das Blaue vom Himmel versprechen, z.B. die Gesamtschule für alle Kinder bis 14 oder die sechsjährige Volksschule, also die Gesamtschule bis 12.

Ideen von gestern und vorgestern können unser Schulwesen bei der Bewältigung der massiven Herausforderungen von heute nicht unterstützen. Dass Gesamtschulen weder die Leistungsfähigkeit noch die Chancengerechtigkeit eines Bildungswesens verbessern, belegen Studien eindrucksvoll. Manch hochgelobtes Gesamtschulland wäre froh, käme das Schulsystem mit den Herausforderungen, die sich z. B. aus Migration ergeben, zumindest so zurecht, wie dies unserem Schulwesen trotz allen Ressourcenmangels gelingt.

Defizite so früh wie möglich entdecken

Wer mehr Chancengerechtigkeit will, muss sich eingestehen, dass die Schule nicht alle Defizite lösen kann, die vor und außerhalb von ihr entstehen, und viel früher ansetzen. Ich plädiere für Elementarbildung auf höchstem Niveau. Ein verpflichtendes Kindergartenjahr allein reicht nicht aus. Defizite von Kindern müssen so früh wie möglich entdeckt werden, damit sie nicht zu groß werden. Kinder müssen vor Eintritt in die Schule sprachlich so fit gemacht werden, dass sie dem Unterricht folgen können.

Österreichs Regierung muss aber endlich auch die entscheidende Rolle der Eltern beim Gelingen von Bildung betonen. Eltern stellen mehr Bildungsweichen als alle weiteren Bildungsinstitutionen. Diese bildungswissenschaftliche Erkenntnis ist unbequem, sie zu betonen, nicht populär. Wer aber mehr Chancengerechtigkeit will, wird nicht länger einen Bogen um sie machen dürfen, wird Eltern an ihre Verantwortung für den Bildungserfolg ihrer Kinder erinnern und sie bestmöglich unterstützen müssen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.