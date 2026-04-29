Den besten Überblick hat man von einer ganz neuen Attraktion, die auch den Messeturm noch überragt: „So hoch wie noch nie“ ist das neue Riesenrad am Messe-Freigelände, sagt Messe-Chef Martin Ullrich stolz. In 50 Metern Höhe schwebt man ab Donnerstag über dem neuen „FunPark“, der elf Tage lang Spaß bietet.

„Wir Schausteller werden das auch ohne Frühjahrsmesse rocken“, sagt Edith Farcher, die Obfrau der Fachgruppe der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Wirtschaftskammer. Die Messe legt heuer ja wie berichtet eine Pause ein, weil man das Format auf neue Beine stellen möchte. Auf den Vergnügungspark müssen die Steirerinnen und Steirer aber trotzdem nicht verzichten: 55 Fahrgeschäfte, darunter eben einige neue, warten auf Familien (großteils überdacht) oder bieten im Freigelände viel Action und Adrenalin in beliebten Klassikern wie „Disco Loco“, „Maxi Dance“, „Breakdance“, „Speed“, „Virus“ oder „Magic“.

Rüdiger, Farcher, Stampfer und Ullrich testen das Autodrom zum Auftakt © Nina Müller

Von 30. April bis 10. Mai 2026 ist der neue „FunPark Graz“ bei freiem Eintritt werktags je von 14 bis 22 Uhr, am Wochenende und am Feiertag von 11 bis 22 Uhr (oder sogar 24 Uhr bei Schönwetter) geöffnet, in der ersten Stunde am Donnerstag (17.30 bis 18.30 Uhr) laden die Schausteller die Gäste noch dazu auf kostenlose Fahrten ein. „Wir öffnen schon um 17.15 Uhr, damit alle die Gelegenheit haben, rechtzeitig in den Park zu kommen und die Stunde zu nutzen“, sagt Ullrich. Am Mittwoch gibt es außerdem einen 50-Prozent-Tag.

Außerdem lockt am Samstag (2. Mai) ein griechisches Fest mit Livemusik, der 8. Mai steht im Zeichen des Austropop mit einem Konzert von „DeZwa“. „Wir freuen uns, dass mit dem FunPark eine Tradition aufrecht erhalten bleibt“, sagt Schaustellerin Gloria Rüdiger stellvertretend – ihre Familie ist schon seit der ersten Messe 1906 (!) mit dabei.

Warum die Frühjahrsmesse heuer pausiert

Die Frühjahrmesse wird heuer – ausgenommen die Corona-Pandemie und Kriegszeiten – erstmals seit fast 100 Jahren ausgesetzt. 1928 hat die traditionsreiche Messe erstmals stattgefunden, seither zog sie jährlich tausende Besucherinnen und Besucher aus Graz und der Steiermark an. Die Zahlen sind dabei aber stark rückläufig, die goldenen Zeiten von bis zu 240.000 Gästen sind längst vorbei – rund 50.000 kamen Ende April, Anfang Mai letzten Jahres. Durch die Pausierung will man nun Raum „für einen umfassenden Relaunch und eine zeitgemäße Neupositionierung“ schaffen und das Format zukunftsfit machen. Der Fokus liegt nun auf der Weiterentwicklung bestehender Veranstaltungsformate im Frühjahr sowie auf der Grazer Herbstmesse, die als starker Besuchermagnet weiter ausgebaut werden soll.