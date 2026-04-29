Die Grazer KPÖ übt scharfe Kritik an den Eckpunkten des Bundesdoppelbudgets 2027/28. Finanzstadtrat Manfred Eber und Gemeinderätin Daniela Gamsjäger-Katzensteiner bemängeln insbesondere das Fehlen einer Steuer auf hohe Erbschaften und bezeichnen die geplante Erhöhung der Körperschaftsteuer als „Augenauswischerei“. Zudem komme die angekündigte Senkung der Lohnnebenkosten laut KPÖ nicht den Beschäftigten zugute, sondern diene eher der Gewinnsteigerung von Unternehmen.

„Zeit für faire Erbschafts- und Vermögenssteuern“

Im Forum der Kleinen Zeitung zeigen manche Userinnen und User durchaus Verständnis für den dunkelroten Standpunkt. So meint etwa „petera“, „dass es Zeit ist für faire Erbschafts- und Vermögenssteuern“. Wobei sich im Rahmen der Diskussion die Geister bei der Definition von Fairness scheiden. Den Vorwurf unreflektierter Klassenkampf-Rhetorik will sich „petera“ jedenfalls nicht gefallen lassen: „Was heißt Klassenkampf für dich? Kampf gegen faire Verteilung von Vermögen und Einkommen? Kampf gegen soziale und finanzielle Teilhabe aller?“

Indes steht für „Thank you“ außer Frage: „Mit diesem Doppelbudget greifen die ÖVPler und NEOS den Arbeitnehmern und Pensionisten in die Tasche!“ Einem Kommentar von „barounib“, wonach es dasselbe sei, „die KPÖ aufs Geld und den Hund auf die Wurst aufpassen zu lassen“, entgegnet „Thank you“: „Wir haben die ÖVPler Kurz, Blümel, Nehammer und Brunner auf unser Geld aufpassen lassen. Herausgekommen ist das größte Defizit der Zweiten Republik!“

„Die ‚Reichen‘ bzw. die Mittelschicht finanziert eure Sozialpolitik“

Während eifrig debattiert wird, welche Gegebenheiten die Kommunisten für die Kategorie „reich“ als entscheidend erachten, konstatiert „JamesTiberius“: „So lange die ÖVP in der Bundesregierung sitzt – heuer sind es durchgehende 40 Jahre! – wird es in Österreich keine Vermögens- oder ‚Reichensteuer‘ geben.“ Dass dies auch „gut so“ sei, befindet „Carlo62“ und erhält Zustimmung von „Balrog206“: „Das ist noch einer der wenigen Pluspunkte der VP!“

Wenig mit den aktuellen Äußerungen der Grazer Bürgermeisterinnenpartei kann „Aragorn5555“ anfangen: „Nein, liebe KPÖ, da liegt ihr wieder einmal falsch, die ‚Reichen‘ bzw. die Mittelschicht in Graz finanziert tagtäglich eure Sozialpolitik, ohne selbst davon zu profitieren. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch gut so, solange das Gleichgewicht passt.“

Dennoch ist „petera“ der Hinweis auf die regelmäßigen Spenden der KPÖ an Bedürftige wichtig: „Etwas, was einem ÖVPler oder gar FPÖler (und auch den meisten SPÖlern) nie im Leben einfallen würde. Die kämpfen aktuell gerade mal wieder am Futtertrog des ORF.“ Worauf „barounib“ kontert: „Man stelle sich vor, was man damit alles Vernünftiges machen hätte können, um den Bedürftigen tatsächlich langfristig zu helfen. Aber die Almosenpolitik ist halt auch Klientelpolitik und Sand in den Augen vieler Unwissender.“

Ähnlich auch die Sichtweise von „iceman1“: „In Österreich werden 55 Prozent der Ausgaben vom Staat verwaltet. Europaweit führend! Ergebnis: geringstes Wachstum. Ausgaben gehören gesenkt, nicht noch mehr Geld zum Verschleudern eingesackelt!“