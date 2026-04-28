Genau sechs Minuten liegen zwischen den beiden Aussendungen, welche die Grazer KPÖ an diesem Dienstag auf die Mail-Reise schickt – einmal ist das Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber der Absender, einmal der Gemeinderatsklub der Grazer Kommunisten. In beiden Fällen überwiegt der ernste Tonfall, üben doch Eber und die Grazer Gemeinderätin Daniela Gamsjäger-Katzensteiner harsche Kritik an den in Wien präsentierten Eckpfeilern für das Bundesdoppelbudget 2027/28.

So bezieht sich Gamsjäger-Katzensteiner auf die angekündigte Senkung der Lohnnebenkosten von 3,7 Prozent auf 2,7 Prozent. „Diese zahlen die Unternehmer in den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) ein, aus dem wichtige Leistungen für alle bezahlt werden. So wird ein Großteil der Familienbeihilfe, das Kinderbetreuungsgeld oder die Schulbuchaktion aus Mitteln des FLAG finanziert. Den Menschen wird hier vorgegaukelt, durch eine Senkung der Lohnnebenkosten hätten sie am Ende des Monats mehr Lohn am Konto. Viel eher ist aber davon auszugehen, dass die Unternehmer die Ersparnis nutzen, um den eigenen Profit zu erhöhen“, meint die Finanzsprecherin der Grazer KPÖ.

Daniela Gamsjäger-Katzensteiner ist Finanzsprecherin der Grazer KPÖ © KPÖ

„Augenauswischerei“

Dass die Körperschaftsteuer um ein Prozent erhöht werden soll, stellt Gamsjäger-Katzensteiner dem Umstand gegenüber, dass diese erst in der letzten Regierungsperiode um zwei Prozent gesenkt worden sei – also ortet sie eine „Augenauswischerei“. Diese Erhöhung der KöSt „würde mit Mehreinnahmen von 300 Millionen Euro den Verlust von zwei Milliarden Euro kaum kompensieren.“ Gamsjäger-Katzensteiner kritisiert auch, dass „Einkommen aus unselbstständiger Erwerbsarbeit sehr hoch besteuert sind“, es im Gegenzug aber „kaum vermögensbezogene Steuern und keine Steuern auf sehr hohe Erbschaften gibt. Die Vermögenskonzentration ist hierzulande sehr hoch“. Also fordert die Grazer KPÖ: „Reiche endlich zur Kasse bitten!“.

„Belastung für Städte und Gemeinden“

In einem Kritikpunkt zieht sie mit Finanzstadtrat Manfred Eber an einem Strang: Dass die von der Bundesregierung präsentierten groben Rahmenbedingungen für das Budget 2027/28 die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden noch weiter verschärfe. Seit Jahren übertrage der Bund zusätzliche Aufgaben an die Kommunen, ohne dafür eine ausreichende Finanzierung bereitzustellen. „Obwohl gerade stark wachsende Städte und Gemeinde in Österreich im Finanzausgleich strukturell stark benachteiligt sind, setzt der Bund Maßnahmen, die auf Kosten von Kommunen gehen und damit die budgetären Spielräume verschärfen. So werden Bundesschulden auf die Gemeinden überstülpt“, betont Eber.

„Besonders schmerzhaft“ sei die endgültige Absage an eine Reform der Grundsteuer. Die zugrunde liegenden Einheitswerte stammten laut Eber „im Wesentlichen noch aus den 1970er-Jahren und wurden seither nicht grundlegend modernisiert“. Dass nun eine Reform abgesagt wurde, „ist ein deutliches Signal dafür, dass es Bund und Ländern offenbar an der Bereitschaft fehlt, den Gemeinden dringend notwendige finanzielle Handlungsspielräume zu eröffnen. Eine so zentrale Einnahmequelle über Jahrzehnte nicht zu modernisieren, ist politisch kaum nachvollziehbar. Bei Bundes- und Landesabgaben ist uns ein solchen Vorgehen nicht bekannt. Damit bleiben die finanziellen Spielräume der Kommunen weiter eingeschränkt“, so Eber.