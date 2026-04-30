Das verlängerte erste Maiwochenende startet am Freitag mit idealem Wanderwetter. Bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen öffnen zahlreiche steirische Ausflugsziele ihre Türen, darunter auch die beliebte Bärenschützklamm im Grazer Bergland. Dort tut man das in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen: Die hölzerne Steiganlage durch die Klamm feiert nämlich ihr 125-Jahr-Jubiläum.

Ihren Ursprung hat sie in den 1880er-Jahren, als die neue Südbahnstrecke verstärkten Tourismus in das Grazer Bergland brachte. Der 1888 gegründete Grazer-Alpen-Club, nach dem die heutige Anlage auch benannt ist, hatte damals die Bärenschützklamm als möglichen direkten Durchstieg zum Hochlantsch für sich entdeckt und nahm sich dieses Unterfangen als eine Art „Prestigeprojekt“ vor.

Errichtung in Rekordzeit

1896 durchquerten neun Mitglieder mit drei Gästen dann die Felsschlucht, eine Person verunglückte tödlich. Nichtsdestotrotz hielt man am Vorhaben fest, ehe es 1901 zur Umsetzung der Steiganlage kam. „Im März 1901 wurde es Giovanni Skarletti, dem Holzmeister von Mayr-Melnhof, erlaubt, sie zu errichten“, weiß die Pernegger Kunsthistorikerin Astrid Wentner.

In rasanter Geschwindigkeit wurden das Holzkonstrukt in einem halben Jahr errichtet, 1902 wurde die Klamm offiziell eröffnet. „Der Klammbetrieb war so erfolgreich, dass sogar ein Sonderzug eingerichtet wurde, um die Menschen zur Klamm zu bringen“, erzählt Wentner.

Kunsthistorikerin Astrid Wentner weiß über die Geschichte der Klamm gut Bescheid © Foto Fischer

In den Folgejahren wurde die Klamm immer wieder von schweren Unwettern heimgesucht, die Steiganlage wurde dabei oft teils oder ganz zerstört. Aufgebaut hat man sie aber immer wieder. Die letzten umfangreichen Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen musste man infolge eines tragischen Felssturzes mit drei Toten im Jahr 2020 setzen.

Trotz Schrecksekunde alles bereit

Auch bei den heurigen Vorbereitungen gab es zwei Wochen vor der Eröffnung einen Schreckmoment: „Wir haben bei gemeinsamen Arbeiten mit der Bergrettung einen Stein vorsichtshalber entfernt. Der hat uns die große Wasserfallbrücke zusammengehaut“, erzählt Gerhard Jantscher, Obmann der Alpenvereinssektion Mixnitz, die die Steiganlage seit 1955 betreut.

Angst um den Saisonstart braucht man jedoch nicht zu haben: „Am Montag ist der Hubschrauber hineingeflogen und hat sie wieder eingesetzt. Es ist alles intakt und alle Gutachten liegen vor“, betont Jantscher und bedankt sich im Namen der Alpenvereinssektion beim Grundeigentümer Mayr-Melnhof für die gute Kooperation.

Die neue Brücke wurde bereits eingesetzt © Zvg

Historie „muss man schätzen“

Dass man auf eine derart lange Historie zurückblicken kann erfüllt den Obmann mit Stolz und Demut: „Das, was die damaligen Erbauer und Erhalter geleistet haben, ist der Grund, warum wir das weiterhin machen. Das muss man schätzen, für uns ist das wie ein Ehrenkodex und eine innere Verpflichtung.“

Gerhard Jantscher, Obmann der Alpenvereinssektion Mixnitz © KLZ / Moritz Prettenhofer

Gefeiert wird das Jubiläum übrigens erst nach Saisonende im November. Lob für die Klamm gibt es auch von Gemeindeseite: „Mixnitz und die Bärenschützklamm sind über die Grenzen hinaus bekannt, für uns ist das ein Zugpferd“, erzählt Bürgermeisterin Eva Schmidinger und ergänzt: „Mit dem Jubiläum haben wir eine Riesenfreude. Es gebührt Respekt, wenn etwas so lange besteht, gerade in Zeiten wie diesen, wo die Auflagen immer höher werden.“