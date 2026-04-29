Im Winter haben noch einige gebangt: „Stirbt der Lendwirbel?“ hatte es auf Plakaten und in den sozialen Medien geheißen. Der Weckruf, neue Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich um die Organisation des Spektakels kümmern möchten, hat funktioniert: „500 Projektantinnen und Projektanten sind heuer dabei", heißt es aus dem Lendwirbel-Team. Das Programm des Straßenfests ufert also auch heuer wieder ordentlich aus – an die 180 Punkte finden sich von Donnerstag bis Sonntag in der Übersicht. Mit natürlich viel Musik, aber auch interaktivem Kindertheater, Social Dancing zu brasilianischen Klängen, Jonglage, Poetry Slam, Straßenkabarett oder Street-Art mit Malkreide sollte für alle etwas dabei sein.

Sogar ein Musical gibt es – das gar nicht zum ersten Mal beim Lendwirbel. „Diesmal aber mit einem partizipativen Ansatz“, sagt das Lendwirbel-Kernteam. Heißt: Bei den Netzwerktreffen taten sich Interessierte zusammen, um gemeinsam ein gesellschaftskritisches Musiktheater mit Dialogen und Tanz zu erschaffen – „dabei ist es immer größer und größer geworden“. Das Ergebnis heißt „Das Wunder der Technik“ und ist am 1. Mai ab 17 Uhr auf der Murinsel bei freiem Eintritt zu bewundern.

Einige Fixpunkte als „Lendwirbel-Klassiker“ dürfen auch nicht fehlen. Der wohl größte: Das „Tanzkaraoke“ am Freitag ab 21 Uhr am Mariahilferplatz, bei dem Hunderte Menschen die vorgetanzten Choreografien, die auf die Hauswand projiziert werden, nachtanzen – oder auch nicht, Hauptsache, es macht Spaß. Die Vortanz-Videos dafür wurden heuer übrigens mit Schlagergarten-Gästen gedreht. Die „Open Street Gallery“ mit Kunstwerken lokaler Künstlerinnen und Künstler zum Fair-Use-Preis ist am Donnerstag ab 15 Uhr am südlichen Ende des Lendplatzes zu finden. Ebenfalls am Donnerstag gibt es ab 11 Uhr am „Spitzplatz“ (das ist der neben dem „Hieristplatz-Platz“, alles klar?) einen „Pay what you want“-Flohmarkt. Und zu Musik-Hotspots werden wieder der Mariahilferplatz, die Pizzeria „Santa Lucia“ und die „Scherbe“ in der Stockergasse mit Konzerten im Fenster. Die Grazer Band Pandoras kleine Schwester bringt für ihr Konzert (Freitag, 17.30 Uhr) sogar die ganze Marktmusikkapelle Kirchbach mit. Eine neue Location ist beim Kiosk im Volksgarten entstanden, der frisch renoviert wurde und vom Friedensbüro bespielt wird – der „Lendwirbel“ dient ab 1. Mai gleich als etwas ausufernde Eröffnungsfeier.

Und das Gasthaus Gehringer (GRNGR) steht auch noch – am Freitag ab 12 Uhr lädt man parallel zum Lendwirbel-Straßenfest im Garten zum 1. Mai-Rave – „mit einem mächtigen DJ-Aufgebot der alten Schule, die mit ihrem zeitlosen Sound immer schon überzeugt haben“, heißt es. Gefeiert werden „25 Jahre Shellbeach“.

Der „Lendwirbel“ soll sich aber auch weiter über das ganze Jahr ausbreiten, das ist das Ziel des im Winter neu aufgestellten Vereins für nachbarschaftliche Stadtentwicklung. Das „Lendwirbel-Straßenfest“ wird freilich das kaum zu toppende Herzstück sein, ergänzend sind aber auch (Diskurs-)Veranstaltungen geplant, und auch der Fröbelpark, der ja gerade renoviert wird, soll ein eigenes kleines Fest bekommen.