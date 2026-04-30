Moderne CNC-Bearbeitungszentren, welche mit höchster Präzision Turbinenteile fertigen. Vorschlaghämmer, überdimensionierte Schraubenschlüssel und der Lasthaken eines Schwerlastkrans, der von der Decke hängt. So sieht es in den Produktionshallen der Firma EFG Turbinenbau in Feldkirchen aus. Und mittendrin befinden sich zwei junge Damen.

Alexandra Krassnitzer (19) aus Feldkirchen und Emely Mejia (21) aus Villach schlossen im Betrieb die Lehre zu Maschinenbautechnikerinnen ab. Da es vor ihnen bei EFG noch keine Frau in diesen von Männern dominierten Beruf gewagt hat, änderte sich mit ihrem Erscheinen einiges im Unternehmen – und zwar zum Positiven. Zur Freude aller brachten die zwei jungen Damen sehr viel frischen Wind in das Unternehmen und anfängliche Zweifel der männlichen Belegschaft verstummten schnell.

Alexandra „Alex“ Krassnitzer war die erste Frau, die diesen Weg im Unternehmen eingeschlagen hatte. „Ich besuchte ursprünglich die HTL, das Technische hat mir aber mehr gefallen und somit habe ich mich beworben“, erzählt die 19-jährige Feldkirchnerin. Mit der ersten, aber nicht letzten, weiblichen Kollegin in der Werkstatt mussten auch die Umkleideräumlichkeiten angepasst werden. Krassnitzer entschied sich für die Lehre mit Matura – diese dauerte 3,5 Jahre. „Hier war ich ebenfalls die erste Frau im Unternehmen, die das gemacht hat.“

Krassnitzer ist im Außeneinsatz unterwegs © KK/EFG

Schon früh war für Krassnitzer klar, dass ein Bürojob nichts für sie wäre. „In der Kindheit habe ich schon gerne gebastelt oder meinem Papa auf der Baustelle geholfen.“ Zudem ist sie gerne in der Natur. „Daher ist der Turbinenbau die perfekte Kombination.“ Der Aktionsradius der Turbinenbauerin erstreckt sich über ganz Österreich. Die großen Teile werden geliefert, sie schraubt sie zusammen – laienhaft ausgedrückt. „Am Anfang hatte ich viel Respekt vor den großen Turbinen, aber jetzt gehören sie für mich zum Arbeitsalltag.“

Ihren Entschluss, diesen Beruf einzuschlagen, hat sie nie bereut. „Es hat sich von Anfang an alles richtig angefühlt. Und ja, natürlich war es zuerst nicht leicht, wenn man nur von Männern umgeben ist, doch ich habe mich super eingelebt“, sagt die 19-Jährige. Das Schönste am Beruf, sagt sie, ist, dass jeder Tag und jede Baustelle anders sind. „Unser Arbeitsklima ist super, wir sind wie eine große Familie, alle stehen füreinander ein. Ich kann diesen Beruf jeder Frau empfehlen, die sich dafür interessiert.“

Alexandra Krassnitzer arbeitet mit großem Werkzeug und noch größeren Teilen © Manfred Schusser

Zwei Jahre lang war Krassnitzer die einzige Frau im handwerklichen Bereich. Dann kam Emely Mejia. Die beiden kannten sich bereits aus der Berufsschule und auch sie wollte die Lehre zur Maschinenbautechnikerin einschlagen. „Ich habe mich beworben, nach einer Woche kam ein Anruf und dann gleich das Bewerbungsgespräch“, erzählt die 21-jährige Villacherin. „Am Anfang war es etwas komisch. Es war meine erste Firma und es waren nur Männer da – und Alex.“ Doch nach einer kurzen Eingewöhnungsphase fühlte sich auch Mejia wie zu Hause. „Früher hatte ich keine Ahnung von Wasserkraftwerken, jetzt schon“, schmunzelt sie. Mittlerweile sind beide Frauen ausgelernt und fest in die Firmenstruktur integriert.

Emely Mejia bearbeitet mit einer CNC-Fräsmaschine Rohmaterial © Manfred Schusser

Anders als ihre Kollegin, die im Außendienst Turbinen montiert, ist es Mejia, die in der Produktionshalle besagte Turbinenteile fertigt. Ihr Arbeitstag beginnt in der Regel um 5 Uhr. Mit einer CNC-Fräsmaschine bearbeitet sie das Rohmaterial und gibt den Bauteilen die erforderliche Form. „Ich habe absolutes Vertrauen in die Maschine und umgekehrt“, sagt sie voller Überzeugung. Der schönste Moment bei der Arbeit für sie ist, wenn sie das Endprodukt sieht, das aus Bauteilen besteht, die sie hergestellt hat. Ihr Tipp für junge Frauen: „Man braucht keine Angst haben und darf sich nicht einschüchtern lassen.“

Und so harmoniert die Arbeit der zwei jungen Frauen. Die eine fertigt die Teile in der Produktionshalle an, die andere ist im ganzen Land unterwegs und baut die Turbinen zusammen. Im Schnitt muss man mit einem Jahr für den Gesamtdurchlauf von Turbinenauslegung, Produktion und Montage einer Neuanlage rechnen. Die jüngste Turbine fand vor wenigen Wochen im Nachbarbezirk einen Platz. Sie wurde im Kraftwerk Hüttenberg der Kelag montiert und produziert rund 2,8 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Allgemein besteht zwischen der Firma EFG und den Auftraggebern ein sehr gutes Geschäftsverhältnis. „Wenn wir gerufen werden, sind wir zur Stelle“, sagt Geschäftsführer Werner Goldberger.

Martin und Werner Goldberger © Manfred Schusser

EFG Turbinenbau hat zwei Standorte in Feldkirchen und zählt rund 50 Mitarbeiter. Neben den zwei Maschinenbautechnikerinnen gibt es auch zwei weitere Damen im Büro. Kontinuierlich werden bei EFG Lehrlinge ausgebildet. „Gutes Personal wird bei uns immer gesucht“, erwähnt Goldberger. Das Unternehmen wurde letztes Jahr mit dem Kärntner Landeswappen ausgezeichnet. Die Zukunft des Betriebs ist jedenfalls gesichert – Prokurist Martin Goldberger leitet bereits die Geschicke zusammen mit seinem Vater Werner.