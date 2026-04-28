Eine Partei, zwei Sichtweisen: Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Dienstag im Wiener Landtag ausführlich zur Gastpatientendebatte Stellung genommen – und dabei das im März zwischen Oberösterreich und der Steiermark vereinbarte Konzept für das Salzkammergut in höchsten Tönen gelobt. Die Regelung zur Kooperation im Bereich der Spitäler sei eine „Benchmark“, zeigte er sich überzeugt. Gleichzeitig übte er scharfe Kritik an der ÖVP in Niederösterreich. Das Gesundheitsmodell dort sei „bequem“, befand Hacker in der Fragestunde.

Seinem steirischen Parteikollegen Max Lercher erweist Hacker damit keinen Dienst. Der hatte den Kooperationsvertrag mit Oberösterreich im März noch als „Pfusch-Deal“ bezeichnet. Damit würden FPÖ und ÖVP die Gesundheitsversorgung im Bezirk Liezen „völlig an die Wand“ fahren, schimpfte der SPÖ-Chef in einer Aussendung. Er kritisierte vor allem, dass der Vertrag jährlich einseitig kündbar ist.

Das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl © OÖ Gesundheitsholding

Wien prognostiziert ein Minus von 700 Millionen Euro

In Wien dreht sich die Diskussion vorwiegend um Gastpatienten aus Niederösterreich und dem Burgenland, die als Kostenfaktor gesehen werden. Für 2025 rechne man sogar mit einem Minus in der Höhe von rund 700 Millionen Euro, weil die Pauschalabgeltung nicht kostendeckend sei.

„Und daher ist es überhaupt gar keine Frage, dass es in den nächsten Finanzausgleichsverhandlungen andere Regelungen brauchen wird“, zeigte sich Hacker überzeugt. Das Grundprinzip werde dann „Geld folgt Leistung“ lauten müssen. Den Vertrag zur Zusammenarbeit zwischen Oberösterreich und der Steiermark würdigte Hacker als „superschlaue“ Vereinbarung. „Steiermark hätte auch sagen können, was geht uns das an, was es in Oberösterreich für Probleme gibt. Ich denke, diese Vereinbarung wird die Benchmark und letzten Endes auch die Matrix sein, wo wir Copy and Paste machen werden für die zukünftigen Regelungen im Finanzausgleich zur Finanzierung von überregionaler Versorgung.“

Hacker plädierte einmal mehr für die Schaffung von überregionalen Gesundheitsregionen als „Planungsgemeinschaften“. Die Frage von Bundesländergrenzen würde sich dann nicht mehr stellen.