Weltbekannt in Ternitz. Das war B. A. bis August 2024. Ein bärtiger, auftrainierter Jugendlicher, um den manche Gleichaltrige wohl einen Bogen machten. Seit dem vereitelten Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert wissen ein paar Menschen mehr von seiner Existenz. Am Dienstag rief er sie ihnen wieder in Erinnerung, als er vor Gericht geführt wurde. Und was er da – abseits eines verhandlungstaktisch leicht zu durchschauenden Geständnisses – erzählte, ist das eigentlich Erschütternde. Er fand den Wien-Attentäter, der vier Menschen getötet hat, „krass“. Weil „ein Junge aus Wien globale Aufmerksamkeit bekommen hat.“ Auch er wollte „um die Welt gehen“.

Der nächste TikTok-Terrorist wartet in Klagenfurt auf seinen Mordprozess. Er hat seine Tat vollendet und in Villach einen Jugendlichen zu Tode gestochen. Bei Gericht wird alles versucht, um ihm jede Bühne zu nehmen. Völlig richtig – aber gleichzeitig nutzlos. Solche Täter haben ihre Fans im Netz und die applaudieren, unabhängig von Schuldsprüchen, losgelöst von Rechtsempfinden.