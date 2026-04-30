Wenn wir verstehen, wie der Stoffwechsel funktioniert, verstehen wir wie das Leben tickt.“ So erklärt Giulio Superti-Furga seine Faszination für die Stoffwechselforschung. Der gebürtige Italiener ist der neue Direktor des CORI-Instituts in Graz. Ein Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Partnerschaft mit der Uni Graz, der TU Graz und der MedUni Graz.

Mit einem Mittelmaß wird man sich am Institut keineswegs zufriedengeben. Vielmehr soll es ein Leuchtturm der internationalen Forschung werden. „Unsere Aufgabe ist es, Spitzenforschung zu betreiben“, sagt der 63-Jährige. Doktoranden und Wissenschaftler aus aller Welt sollen am Institut forschen. Dass das Institut in Graz entsteht, ist kein Zufall. „Graz hat eine Tradition und das Institut soll auf dieser Tradition aufbauen.“

Stoffwechsel soll modellierbar werden

Konkret soll das CORI-Institut über Forschungsprojekte Daten generieren, diese mithilfe von Künstlicher Intelligenz modellieren und in weiterer Folge Stoffwechselprozesse steuerbar machen. „Wir möchten ein Modell des menschlichen Stoffwechsels bauen.“ Ein großes Ziel, denn das ist noch niemandem gelungen.

In Wien hat er zwei Jahrzehnte lang das CeMM-Zentrum für Molekulare Medizin der ÖAW geleitet. Zudem ist er Mitglied in fünf wissenschaftlichen Akademien. „Ich weiß, dass ich als Direktor zwar wichtig bin, aber nur als Zündstoff, als Katalysator, es sind alle, die mitspielen müssen.“

Wissensvermittlung mithilfe von Kunst

Eine Trennlinie zwischen Privatleben und Beruf gibt es nicht. Sein Job ist seine Leidenschaft. Neben der Forschung faszinieren den Vater und Opa Musik und Kunst. All das vereint er mithilfe von Künstlern in der Wissenschaftsvermittlung. Das soll auch in Graz so bleiben. Gesellschaft und Forschung müssen für ihn immer im Austausch sein, sich inspirieren und prägen.