Die Marathondistanz von 42,195 Kilometer in weniger als 120 Minuten. Ein Übersetzen dieser Leistung von Sabastian Sawe am vergangenen Wochenende in London ins „normale“ Leben ist schwierig. Hundert Meter in 17 Sekunden: Schon einmal probiert? Sawe lief das 422 Mal ohne Pause hintereinander! Auch die gelaufene Durchschnittsgeschwindigkeit von 21km/h – am letzten Kilometer sogar 22,5km/h – aufs Fahrrad oder eine Autofahrt umzulegen, bleibt ein abstrakter Versuch, der außergewöhnlichen Performance Bodenhaftung zu verleihen.

Selbst Andreas Vojta, Österreichs Paradeläufer über die Mittel- und (mittlerweile) Langstrecke mit über 50 Staatsmeistertiteln, spricht von einem „historischen Moment“. Dass er gelingen konnte, führt er auf das Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurück: Strecke, Wetterbedingungen, perfekt arbeitende Schrittmacher im ersten und kein Solorennen an der Spitze im zweiten Teil, sondern ein Trio das seine Topform abrufen konnte, führt Vojta ins Treffen. Und, ja auch die Schuhe, mit denen sowohl der Erst- und Zweitplatzierte als auch die Siegerin bei den Damen unterwegs waren.

Am Ziel: Sabastian Sawe beim London-Marathon © AP/Ian Walton

Kein konventionelles Laufschuh-Modell

Der „Adizero Adios Pro EVO 3“, so der offizielle Name des Adidas-Modells, gilt aktuell als Benchmark unter den modernen Wettkampfschuhen. Mit konventionellen Dauerlaufschuhen für Wochenendjogger haben diese Modelle nur wenig gemein.

Da ist zum einen der Sohlenaufbau: Hoch performative Laufschuhe haben seit einigen Jahren Carbon-Elemente in der Mittelsohle verbaut. Das Carbon versteift den Schuh und unterstützt die Abroll- und Abstoßbewegung. Manche Hersteller setzen dabei auf Platten, Adidas hat beim neuen Modell zwei Carbonstreifen außen im Sohlenbereich integriert, wodurch der Trampolineffekt der Carbonteile stärker zur Wirkung kommt. Er wirkt sich weniger auf Hüfte und Knie als auf das Zehengrundgelenk aus. „Das spart Kraft“, erklärt Markus Tilp, Professor für Biomechanik, Bewegungs- und Trainingswissenschaft am Institut für Bewegungswissenschaften der Universität Graz. Dazu kommen ein Spezialgummigemisch mit hoher Traktion und ein hachdünnes Obermaterial.

Der Kenianer Sabastian Sawe posiert mit einer „olympischen“ Brille, nachdem er den London-Marathon gewonnen hat © AP/Kin Cheung

Ein revolutionäres Kunststoffgemisch

Die richtige „Geheimwaffe“ ist allerdings die Schaumstoff-Mischung im auf vier Zentimeter Höhe limitierten Sohlenaufbau. Sie dämpft beim Aufkommen, wird komprimiert und soll im Abstoß möglichst viel Energie zurückgeben, also eine Art Rebound-Effekt liefern. In den Weltrekordschuhen steckt dafür ein revolutionäres Kunststoffgemisch, erklärt Markus Tilp. „Vorgängermodelle haben 60 bis 70 Prozent der elastisch gespeicherten Energie zurückgegeben, die neuen Modelle schaffen 80 bis 90 Prozent.“

Und dann wäre da noch das Gewicht: Der innovative Schaum hat eine geringere Dichte als Vorgängermixturen und macht den Schuh mit 97 Gramm gerade einmal so „schwer“ wie eine Tafel Schokolade oder eine Wurstsemmel. „Alles unter 200 Gramm ist schon top“, vergleicht Vojta. „Da die Füße weit weg vom Drehpunkt des Körpers liegen, spielt das Gewicht eine bedeutende Rolle. „100 Gramm weniger bringen ein Prozent mehr Laufökonomie und einen längeren Schritt“, rechnet Tilp vor.

Der Läufer braucht dank dieses Gesamtsystems um drei bis vier Prozent weniger Sauerstoff, das bringt ein um zwei bis drei Prozent höheres Tempo. „Da geht es um Zehntelsekunden am Kilometer, die entscheidend sein können“, sagt Andreas Vojta. Aber Carbonplatte hin, Spezialschaum her: „Nur wegen der Schuhe ist man nicht so schnell“, zollt er der Weltspitze Respekt und freut sich schon, den Schuh demnächst in die Hände zu bekommen. In Österreich wird es ihn nur im „wemove runningstore“ in Wien geben. Listenpreis: 500 Euro.