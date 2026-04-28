Seit vielen Wochen beschäftigt Karl Krase die gesamte Verwaltung der Marktgemeinde Kraubath an der Mur. Der Pensionist flutete vor allem Amtsleiter Michael Winter mit sehr umfangreichen Anfragen zu verschiedenen Details der finanziellen Gebarung Kraubaths. „Ich habe 40 E-Mails geschrieben und auch Antworten bekommen“, sagt Krase. Allerdings seien die aus seiner Sicht nicht ausreichend.

Daher ist Krase nach seinen Anfragen im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes nun einen Schritt weiter gegangen und hat eine Aufsichtsbeschwerde beim Land Steiermark eingereicht und den Landesrechnungshof zur Überprüfung der aus seiner Sicht kritikwürdigen Details der Gemeindefinanzen ersucht: „Ein Bürger darf ja wissen, wo sein Geld hinkommt.“ Er hebt hervor, dass er vollkommen unpolitisch sei.

Vorwurf der mangelnden Sparsamkeit

Krase wirft der Marktgemeinde vor, nicht sparsam genug zu sein. Als konkretes Beispiel nennt er die Kommunikation der Gemeinde, was die Erhöhung der Gebühren betrifft. „Die Gemeinde gab laut Auskunft 2640 Euro für den postalischen Versand per Einschreiben aus. Da die prognostizierten Mehreinnahmen im ersten Jahr lediglich 19.500 Euro betragen, wurden alleine 14 Prozent dieser Erhöhung bereits vor Erhalt für den reinen Versandweg verschwendet“, so Krase.

Der Kassenstand der Marktgemeinde Kraubath erlaube solche „kostspielige Aussendungen“ nicht: Man solle effizientere Wege bevorzugen, um den Bewohnern wichtige Informationen zu kommunizieren. Kritik übt Krase auch an der Finanzgebarung des Abfallwesens. In dieser Frage richtete Krase auch an den Abfallwirtschaftsverband Leoben etliche E-Mails mit Fragen. Auch diese seien von seiner Warte aus nicht erschöpfend beantwortet worden.

Erich Ofner, Bürgermeister von Kraubath © KK

Erich Ofner, Bürgermeister von Kraubath, sieht die Sache völlig anders: „Wir haben alle Daten geliefert, Karl Krase hat unseren Amtsleiter mit seinen Anfragen massiv beschäftigt.“ Man habe Krase alles an Informationen geschickt, was nicht explizit aus datenschutzrechtlichen Gründen ausgeschlossen ist. „Auch den Rechnungsabschluss, mehr geht nicht“, sagt Ofner.

„Sind immer maximal transparent“

Der Umgang mit Krase gestalte sich nicht unbedingt immer einfach: „Wir haben mehrfach versucht, ihm persönliche Gespräche anzubieten“, so Ofner. Aber diese Angebote seien nicht angenommen worden. Er blicke dem weiteren Procedere, das mit der Aufsichtsbeschwerde losgehe, gelassen entgegen: „Wir sind immer maximal transparent“, betont der Bürgermeister.

Wolfgang Wlattnig, Leiter der Fachabteilung 7 und stellvertretender Landesamtsdirektor © KLZ / Thomas Wieser

Derartige Eingaben von Aufsichtsbeschwerden durch einfache Gemeindebürger seien keine Seltenheit, erklärt Wolfgang Wlattnig, Leiter der Fachabteilung 7 des Landes Steiermark und stellvertretender Landesamtsdirektor. In solchen Fällen schreibe man die Gemeindeverwaltung an – mit der Bitte, zu den angezogenen Themen eine Stellungnahme abzugeben.

Rechtliche Einschätzung der Experten

Dafür werde eine Frist gesetzt. Danach erfolgte eine rechtliche Einschätzung der Experten der Landesverwaltung. „Meistens lassen sich solche Vorgänge in drei Monaten bewerkstelligen“, so Wlattnig. Zuletzt werde der Beschwerdeführer informiert. Insgesamt habe man maximal sechs Monate Zeit, eine solche Angelegenheit abzuwickeln.

Was Wlattnig noch anmerkt: „Gegen die Finanzgebarung einer Gemeinde kann man gar keine Aufsichtsbeschwerde einreichen, sondern nur gegen Organe wie einen Bürgermeister oder einen Gemeindekassier.“