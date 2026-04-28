Der Sitzungssaal im Gemeindeamt Vordernberg war gut besucht, als Montagabend Michael Arno Kanitsch zum neuen Bürgermeister der Marktgemeinde gewählt wurde. Nach 27 Jahren gibt es somit einen neuen Ortschef, nachdem sein Vorgänger Walter Hubner das Amt Ende März zurücklegte.

Kanitsch, im Zivilberuf Techniker bei EOS-Toren, konnte sich bei seiner Wahl durch die neun Gemeinderäte über eine einstimmige Zustimmung seiner acht Gemeinderatskollegen freuen. Damit die Wahl möglich war, musste für den scheidenden Bürgermeister ein Ersatzkandidat in den Gemeinderat nachrücken. Johann Schweinegger nahm das Mandat an und wurde als ältester Gemeinderat gleich mit der Aufgabe bedacht, für die Wahl des neuen Bürgermeisters den Sitzungsvorsitz zu übernehmen.

Gerade erst als neuer Gemeinderat angelobt und schon Vorsitzender bei der Bürgermeisterwahl: Johann Schweinegger © KLZ / Johanna Birnbaum

Lob für Hubners Verdienste

Um 17.11 Uhr stand Kanitsch als neuer Ortschef fest und wurde von Bezirkshauptmann Markus Kraxner und Daniela Götzfried angelobt. In einer kurzen Ansprache hob er die Verdienste Hubners in den vergangenen 27 Jahren hervor. „Da sind der Aus- und Umbau unseres Seniorenzentrums, das Anhaltezentrum, das betreute Wohnen und die neue Polizeiinspektion im Ortszentrum, die Walter unter anderem vorangetrieben hat“, betonte Kanitsch.

Bezirkshauptmann Markus Kraxner (r.) und seine Mitarbeiterin Daniela Götzfried nahmen die Angelobung von Michael Kanitsch und Gerhard Turtukowskyj vor © KLZ / Johanna Birnbaum

Er wolle die Projekte Hubners fertig bringen, aber auch eigene Akzente setzen. „Wichtig sind die Sicherung unseres Nahversorgers, Brücken- und Straßensanierungen, aber auch die Reaktivierung der Kinderfreunde, um Vordernberg für Familien attraktiver zu machen“, betonte der neue Bürgermeister, der seit 2004 im Gemeinderat sitzt.

Die Vordernberger Gemeinderäte mit Gästen © KLZ / Johanna Birnbaum

Vollzeitarbeit und Bürgermeisteramt

Leicht sei es ihm nicht gefallen, sich für die Nachfolge zu entscheiden, weil er beruflich seit 36 Jahren Vollzeit arbeitet und das auch weiter tun werde. „Ich muss mir meine Zeit anders einteilen und werde meistens am Nachmittag im Gemeindeamt sein“, betonte Kanitsch, der mit seiner Frau einen erwachsenen Sohn hat. Für Vordernberg wünsche er sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit der Opposition, die aus dem ÖVP-Gemeinderat Patrick Oblak besteht.

Der neue Gemeindevorstand mit Vize-Bgm. Gerhard Turtukowskyj, Bgm. Michael Kanitsch, Gemeindekassier Elisabeth Diethart-Jauk und Altbürgermeister Walter Hubner © KLZ / Johanna Birnbaum

Von seinem kleinen Sohn und seiner Frau begleitet, wurde der neue Vizebürgermeister, der ebenfalls Montagabend – mit einer Gegenstimme – gewählt und angelobt wurde. Asfinag-Mitarbeiter Gerhard Turtukowskyj bildet nun mit seinen SPÖ-Parteikollegen Kanitsch und Gemeindekassier Elisabeth Diethart-Jauk den Gemeindevorstand in Vordernberg.

Altbürgermeister Walter Hubner spielte mit der Erzherzog Johann Trachtenkapelle seinem Nachfolger ein Ständchen © KLZ / Johanna Birnbaum

Neben Gratulanten wie der 2. Landtagspräsidentin Helga Ahrer und GVV-Landesgeschäftsführer Gernot Leskovar war auch Walter Hubner bei der Sitzung und ließ es sich nicht nehmen, nach der Angelobung der neuen Ortsspitze mit der Erzherzog Johann Trachtenkapelle vor dem Gemeindeamt ein Ständchen zu spielen.