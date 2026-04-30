In den Räumlichkeiten des JUFA Eisenerz fand kürzlich die Jahresversammlung der Rotkreuz-Dienststelle Eisenerz statt. Im Beisein von Thomas Rauninger, Bürgermeister von Eisenerz, Radmers Bürgermeister Klaus Gottsbacher sowie Vertreterinnen und Vertretern befreundeter Einsatzorganisationen wurde der Leistungsbericht für das Jahr 2025 präsentiert.

Unter den Gästen waren Abordnungen der Freiwilligen Feuerwehr Eisenerz, der Betriebsfeuerwehr VA Erzberg, des Österreichischen Bergrettungsdienstes, der Polizei sowie der Eisenerzer Lawinenkommission. Gemeinsam wurde auf ein arbeitsreiches Jahr zurückgeblickt, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ortsstelle Eisenerz insgesamt 14.970 Stunden in unterschiedlichen Leistungsbereichen erbracht haben.

Breit gefächerte Aufgaben

Das Engagement reichte vom Rettungs- und Krankentransport über psychosoziale Betreuung und Essenszustelldienst bis hin zur Team Österreich Tafel, der Rotkreuz-Jugend und der Suchhundestaffel. Damit leistete die Ortsstelle einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung und Sicherheit der Bevölkerung in Eisenerz und Radmer.

Im Rahmen der Versammlung wurden auch verdiente Mitglieder für ihre Leistungen ausgezeichnet beziehungsweise befördert. Geehrt wurden Marcel Wegscheider, Caroline Plassnegger, Laura Tegelhofer, Christine Moherndl, Doris Schranz und Christian Zeilinger. Erfreulich war zudem die Aufnahme zweier neuer Sanitäterinnen in den Rettungsdienst: Nadine Hauser und Elisabeth Neumann verstärken künftig das Team.