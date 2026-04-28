„Als Videograf bin ich das Gegenstück zum Fotografen“, sagt Benjamin Knes (26), der sich Anfang des Jahres in Villach selbstständig gemacht hat. Während Fotografen einzelne Momente festhalten, liegt sein Fokus auf bewegten Bildern. „Damit lassen sich Emotionen besonders gut transportieren“, so der gebürtige Wiener.

Die Branche hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen, vor allem im Hochzeitssegment. Immer mehr Paare möchten sich an ihren besonderen Tag nicht nur mit Fotos erinnern, sondern auch mit Videos. Knes ist dafür in ganz Österreich im Einsatz. Die Zusammenarbeit mit Fotografen beschreibt er als eingespielt: „Es gibt meist einen fließenden Übergang. Sobald die Trauung fotografisch eingefangen ist, komme ich und übernehme den filmerischen Part.“

Die Ergebnisse sind dabei so individuell wie die Hochzeiten und die Brautpaare selbst. Manche wünschen sich ein durchgehendes Hochzeitsvideo, andere mehrere kurze Highlight-Filme. „Einige wollen nur die Trauung festgehalten haben, andere auch die Feierlichkeiten“, erklärt Knees. Eine fixe Filmlänge gibt es nicht: „Ich versuche immer das Beste aus dem Material herauszuholen.“ Nach der Fertigstellung erhalten die Paare ihre Videos sowohl digital als auch auf einem personalisierten USB-Stick. Während manche ihre Filme bei sogenannten „Watch-Partys“ präsentieren, verschicken andere sie per QR-Code zusammen mit den Dankeskarten.

Auch abseits von Hochzeiten wächst die Nachfrage nach Videografie. Unternehmen setzen immer stärker auf Videoinhalte, um ihren Markenauftritt zu stärken. Knes produziert etwa Werbeclips für Social Media und Webseiten oder entwickelt zusammen mit Kundinnen und Kunden Reels (Kurzfilme) und Imagefilme.

Der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) schade dem Markt, so Knes. Eine gleichwertige Alternative zum professionellen Angebot sieht er in KI-Inhalten jedoch nicht: „Ein geschultes Auge erkennt meist schnell, ob Inhalte KI-generiert sind. Meist reicht ein Blick auf Details, beispielsweise die Zähne.“

Nur wenige Monate nach dem Start in die Selbstständigkeit ist sein Terminkalender bereits gut gefüllt. Einzelne Kapazitäten gebe es noch in den Sommermonaten. Aufträge führen ihn aktuell unter anderem nach Niederösterreich oder ins Burgenland, für das kommende Jahr steht bereits eine Strandhochzeit in Lignano auf dem Programm.

Einblicke in die Arbeit des jungen Videografen