Die Einsamkeit ist eine der prägenden Erfahrungen, welche die westliche Wohlstands- und Konsumgesellschaft zu bieten hat. Als Gefühl und simple soziale Realität ist sie ein seit gut 70 Jahren bekanntes und vielbesprochenes Phänomen, das in den vergangenen Jahren noch an Brisanz dazugewonnen haben dürfte. So tragen seit geraumer Zeit auch noch die „sozialen Medien“ (sic!) dazu bei, die Vereinsamung zu verschärfen. Die Vereinzelung und alle ihre damit einhergehenden sozialen, psychischen und ökonomischen Folgen ergeben natürlich ein schweres Thema, dem sich das Forum Stadtpark im Jahr 2026 jedoch auf „lustvolle“ Weise nähern möchte, wie Robin Klengel vom vierköpfigen Forum-Leitungsteam erklärt. Schließlich will man nicht von der Schwermut erdrückt werden, und das Forum hat auch in den vergangenen Jahren immer wieder das utopische und emanzipatorische Potenzial von Zeiterscheinungen ins kuratorische Auge gefasst.

Programm der „Ratlosigkeit“

Die Ambivalenz des Begriffs zeigt sich, weil das Alleinsein natürlich auch als Individualität und Unabhängigkeit geframt werden kann, als etwas Begehrenswertes. Klengel verweist diesbezüglich auf neue Begrifflichkeiten wie „Self-Care“ und „Me-Time“. Es wird 2026 also wohl nicht nur um Selbstoptimierungen und Inszenierungen, sondern auch um konkrete Freiheiten gehen müssen: Das Freiheitsversprechen einer Insel ist schon im Jahresmotto „Insel der Einsamen“ greifbar. Man wolle die Ratlosigkeit, mit der man diesem Phänomen gegenüberstehe, verdeutlichen, so Klengel. Das einschlägige Programm des Forums zum Themenjahr wirkt aber wenig ratlos, sondern bietet dutzende spannende Anknüpfungspunkte.

Wie könnten neue Gemeinschaften entstehen, die nicht reaktionär sind? Was ist mit Jungen, Migrantinnen und Migranten, chronisch Kranken, die von Gemeinschaften ausgeschlossen sind? Und ist Schriftstellerei tatsächlich eine einsame Tätigkeit? Als visuelles Erkennungszeichen zum Jahresmotto hat Jona Lingitz ein digitales Bestiarium kreiert: „Loners“, Einsame, deren enorme Vielfalt dokumentiert, dass Gemeinschaft ohne Anpassung an Normen gedacht werden kann. Die bunten Gesellinnen und Gesellen grüßen nun auch von den Mauern des Forumgebäudes herunter.

Willkommensfest am 13. Mai

Den Programmauftakt am 13. Mai macht ein Willkommensfest mit diskursiver Einstimmung und der Eröffnung der Gruppenausstellung zum Thema. Die vierteilige Reihe „lonely Planet“ beschäftigt sich mit Theorie und Praxis der Einsamkeit: Etwa mit Leuten, die von Long Covid betroffen sind, mit „Chosen Families“ und anderen queerfeministischen Gegenkulturen.

Das Konzept der Freundschaft bzw. Freundinnenschaft wird beim „BFFF – Best Friends Forever Fest“ am Vorabend der Pride in Graz im Juni zum Thema; die sozialen Komponenten der einsamen Tätigkeit des Schreibens in Lesungen, Workshops und Diskussionen, die über mehrere Monate verteilt sind.

Ein Schweißworkshop als „Design Summer School“ mit anschließender Ausstellung, antifaschistische Arbeit wird in Buchpräsentationen und der dreitägigen Konferenz „Alerta!“ beleuchtet. Der abschließende Höhepunkt des Schwerpunktprogramms ist die Haustiermesse im November, bei der nicht nur Hunde, Katzen und Goldfische, sondern auch Hausmilben, Sauerteige und AI-Begleiter als Begleiter präsentiert werden.

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