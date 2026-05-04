Sie war in die Jahre gekommen. Kein Wunder, war sie schließlich auch schon 63 Jahre in Betrieb, die Kegelbahn im Gasthof Altmann in Leoben. Nun wurde sie ersetzt durch eine komplett neue Bahn in neuem Ambiente, wobei dieser Umbau sich als sehr aufwendig gestaltete.

Alles wurde herausgerissen

„Es gibt nämlich nur eine Firma in Deutschland, die einen Neubau anbietet“, erklärt Johanna Altmann, die Besitzerin des Gasthofs. „Es wurde alles rausgerissen, der Asphaltboden durch einen Kunststoffplattenboden ersetzt“, erzählt sie. Ein solcher Boden sei beim jährlichen Service ein großer Vorteil. Das erleichtere eine Reparatur, weil es ermöglicht, einfach eine einzelne beschädigte Platte auszutauschen.

Der aufwendige Umbau der Kegelbahn nahm mehr als fünf Wochen in Anspruch © KLZ / Brigitte Schöberl

Auch Kegeln und Kugeln wurden neu angeschafft. Und daneben wurde der ganze Raum neu gestaltet. Unzählige Firmen, vom Tischler über den Installateur bis zum Elektriker, waren an diesem Umbau beteiligt. Es entstand ein gemütlicher Raum mit Sitzmöbeln, der zum Verweilen neben einer Kegelpartie einlädt.

Der alte Wurlitzer ist das einzige Stück, das vom alten Inventar noch geblieben ist. Eine neue Glasschiebetür trennt den Kegelbereich von der Gaststube. So fühlen sich die Gäste beim Essen nicht durch den Kegellärm gestört. „Für uns ist die Kegelbahn ein Frequenzbringer. Die Gäste verbinden eine Kegelpartie gerne mit einem gemütlichen Essen vorher oder hinterher“, betont Junior-Chef Thomas Altmann.

Ob bei Familien- oder Firmenfeiern, die Möglichkeit einer Kegelpartie trage sehr dazu bei, dass sich ihre Gäste bei ihnen wohlfühlen und oft bis zur Sperrstunde um Mitternacht bleiben. „Als die Kegelbahn während des Neubaus fünfeinhalb Wochen nicht in Betrieb war, war die Gaststube um 22 Uhr meistens leer.“

Auch manche Reservierungen zum Essen wurden in der Zeit abgesagt, weil die Möglichkeit zum Kegeln weggefallen ist“, erzählt Johanna Altmann. Mit der neuen Kegelbahn stehe nun einem vergnüglichen Abend wieder nichts mehr im Wege.