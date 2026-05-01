Noch bis Schulschluss kann im Nawi-Trakt des Gymnasiums Köflach eine Ausstellung über den sogenannte „Regenwald der Österreicher“ kostenlos besichtigt werden. Dabei handelt es sich um einen Nationalpark im Süden Costa Ricas, der von Österreichern freigekauft und dann zum Nationalpark erklärt wurde. Im Rahmen des Projekts „COBIGA“ soll dieser Tieflandregenwald nun über weitere Schutzgebiete mit einem Hochlandregenwald verbunden werden.

Das Projekt wird aktuell ebenso wie die Forschungsstation La Gamba über die Universität Wien betreut. Biologielehrer Alexander Grinschgl betonte die große ökologische Bedeutung dieses Regenwaldes mit seiner riesigen Artenvielfalt. Vor allem hob er die Schaffung eines Ortes der Ruhe und des Friedens mit der Natur hervor: „In diesem Ort sind 2025 nach über 30 Jahren der sehr scheue Tapir und der Jaguar von selbst zurückgekehrt.“

Ein Teil des Lehrerteams © BG/BRG/BORG Köflach

Urkunden für Mitarbeit

100 engagierten Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen, die sich in besonderer Weise am Biologieprojekt „Regenwald der Österreicher“ beteiligt hatten, wurde eine Siegerurkunde überreicht. Die Firma Michael Sihorsch sponserte dazu 100 Bananen. Anschließend wurden 16 Bücher verlost.