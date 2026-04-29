Nicht nur alteingesessene Bewohner der Stadt Leoben sind empört über die Vorgänge um die frisch restaurierte Pestsäule mitten am Hauptplatz. „Das historische Wahrzeichen wird als Radständer missbraucht, Kinder klettern drauf herum, und beim Fortgehen nehmen Nachtschwärmer die Pestsäule beim ,Wettpinkeln‘ ins Visier“, ärgert sich eine Leobenerin.

Sie verstehe nicht, warum die Stadtverantwortlichen nicht einen Zaun um die Pestsäule aufstellen, um sie vor Vandalenakten zu schützen. Mit diesem Unverständnis steht die Leobenerin nicht alleine da. „Wie kann das sein? Da renoviert man ein Denkmal um sehr viel Geld, und dann kümmert man sich nicht mehr darum, dass es geschützt wird?“, fragt sich ein weiterer Leobener.

Bemühungen bisher fruchtlos

Auch das Bürgerforum Leoben hat sich in den vergangenen Monaten bereits für konkrete Schutzmaßnahmen für die im Jahr 1717 erbaute Dreifaltigkeitssäule – besser bekannt als Pestsäule – eingesetzt, bisher allerdings vergeblich. Eine Gesamtsanierung im Jahr 2011 schlug sich mit 15.600 Euro zu Buche. Die Restaurierung im Sommer 2025 verschlang 62.500 Euro. Außerdem gab es über viele Jahre nach Vandalenakten immer wieder punktuelle Ausbesserungsarbeiten, die ebenfalls teuer waren.

Die Stadtverantwortlichen haben indes die Problematik sehr wohl am Schirm, wie eine Anfrage der Kleinen Zeitung zu diesem Thema zeigt: „Die Stadt Leoben sieht klaren Handlungsbedarf und arbeitet an einer Lösung“, heißt es. Die Pestsäule sei als ein denkmalgeschütztes Wahrzeichen der Stadt erst kürzlich aufwendig saniert worden.

„Ernüchternde“ aktuelle Entwicklung

„Umso ernüchternder ist die aktuelle Entwicklung im Umfeld: Räder werden angelehnt, Kinder nutzen das Denkmal als Spielgerät und in den Nachtstunden kommt es vermehrt zu respektlosem Verhalten bis hin zu gezielten Verunreinigungen“, so die Auskunft der Stadt Leoben.

Das zeige deutlich, dass sich der Umgang mit öffentlichem Gut in Teilen der Gesellschaft zum Negativen verändert habe: „Der Respekt vor gemeinsamen Werten und vor kulturellem Erbe nimmt spürbar ab. Wenn selbst Erwachsene kein Vorbild sind und Grenzen nicht aufzeigen, fehlt diese Orientierung auch den Kindern“, so die Stadtverantwortlichen.

„Abgrenzungen werden notwendig sein“

„Fakt ist: Zum Schutz der Pestsäule werden wieder Abgrenzungen notwendig sein. Solche Schutzmaßnahmen gab es bereits, sie wurden 1997 entfernt“, so die Stadtgemeinde Leoben. Die aktuellen Entwicklungen würden es aber erforderlich machen, diese „Abschirmung“ wieder einzuführen.

Die Stadt prüfe derzeit konkrete Varianten, etwa in Form von Gittern und Ketten und erhebe auch die entsprechenden Kosten für die Umsetzung derartiger Maßnahmen zum Schutz des Wahrzeichens. Sobald es „belastbare Ergebnisse“ gebe, werde man die Öffentlichkeit darüber weiter informieren.