Mut kann man nicht kaufen. Aber man kann investieren, mehr als acht Millionen Euro. Um diese Summe wird in den kommenden Monaten der neue Standort der Firma „Ferroflex“ in Anger bei Weiz errichtet. Die Firmenzentrale in der Nähe des Sportplatzes wird alle Stückln spielen: Großer Produktionsbereich, ein riesiges Lager, 400 Quadratmeter Büroflächen. Und einige hochmoderne Laserschneidgeräte und Biegemaschinen, mit denen Millionenaufträge abgearbeitet werden. Vor dem Gebäude soll ein acht Meter hoher Metallelefant stehen, das Maskottchen des Unternehmens. Teile eines Stoßzahns und eines Fußes gibt es bereits.

Hinter der jungen Metallbearbeitungsfirma stehen junge Leute. Sie können über die Themen „Work-Life-Balance“, Vier-Tage-Woche und Frühpensionen nur schmunzeln – bei 80 Arbeitsstunden und mehr pro Woche. Martin Schwaiger und Nina Maier führen die Firma. Diese ist im Gewerbepark in Rosegg bei Koglhof beheimatet. Weil es dort überall viel zu eng ist, ist nun die größte Investition in der fünfjährigen Firmengeschichte geplant.

Zu Weihnachten will man nach Anger ziehen. Auf der Straße sind es drei Kilometer, für die Firma ist es aber ein viel größerer Sprung. „Wir haben dann im Büro 400 statt 40 Quadratmeter Platz und wir hätten Platz für bis zu 200 Mitarbeiter“, freut sich Martin Schwaiger. „Wir wollen aber langsam wachsen, es soll weiter so bergauf gehen wie in den letzten fünf Jahren.“

Vom Lehrling zum Unternehmer

Schwaiger ist 33 Jahre alt. Er absolvierte eine Lehre zum technischen Zeichner und Metallbearbeiter bei der Stahlbaufirma Willingshofer in der Gasen und absolvierte dann die Abend-HTL in Kapfenberg. Vier Jahre, in denen er tagsüber arbeitete, am Abend in der Schule saß und in der Nacht und an den Wochenenden lernte. 2021 machte er sich als Metallbearbeiter selbstständig und gründete die Firma „Ferroflex“. Daniel Hofbauer war der erste Mitarbeiter. Eine Biegemaschine wurde gekauft, später eine Laserschneidmaschine. Diese kostete rund eine halbe Million Euro. „Die Aufträge wurden mehr und mehr.“

Mehr Aufträge, mehr Maschinen, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute sind 17 Leute bei Ferroflex tätig, darunter der Lehrling Lukas Berger. Zu den Kunden zählen Großkonzerne wie Magna und Siemens, amerikanische Windanlagenproduzenten und das österreichische Justizministerium (für das Sicherheitstüren produziert werden). Für Kunden werden Serien mit 500.000 Metallteilen und mehr produziert. Es kommen aber auch Einzelpersonen, die etwa eine kleine Blechabdeckung brauchen. „Wir sind breit aufgestellt, liefern für den Bau, die Landwirtschaft, die Elektro- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik für Privatpersonen. Wir merken nicht wirklich eine Krise. Jede Branche braucht irgendwann ein Blech“, sagt Martin Schwaiger.

Der Personalstand soll am neuen Standort bald verdoppelt werden. Zuletzt wurde eine neue Lasermaschine bestellt. Die Kosten: „1,3 Millionen Euro.“

Hochzeit im nächsten Jahr

Das Geschäft als Lohnfertiger läuft. Und es läuft auch privat. Seit zwei Jahren ist der 33-Jährige mit Nina Maier liiert. Sie schupft mit Martin den Betrieb. „Ich bin keine Chefin, ich mache nur das, was sonst niemand macht“, schmunzelt sie. Die 27-Jährige lernte als Zerspanungstechnikerin das Drehen und Fräsen von der Pike auf. Später absolvierte sie die Meisterschule in Weiz. Das Paar wohnt in Puch bei Weiz. Auszeiten gibt es kaum, bis zum Siedeln zu Weihnachten ist kein Urlaub geplant. Am heutigen Tag der Arbeit wird der Bagger gewartet, ein Zaun aufgestellt.

Dafür ist für nächstes Jahr das Heiraten geplant. Aber wer es schafft, von null auf eine so erfolgreiche Firma auf die Beine zu stellen, der schupft eine Hochzeitsfeier nebenbei.