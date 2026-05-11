Laos ist das noch relativ unent­deckte Juwel Südostasiens, ein faszinierendes Land, tief verwur­zelt im Buddhismus, reich an Kul­turschätzen und großartiger Na­tur. Das Land ist geprägt von jahr­hundertealten Traditionen und kunstvollen Tempeln. Besonders die unverwechselbare Gast­freundschaft der lokalen Bevöl­kerung bleibt Besuchern noch lange in Erinnerung..

Highlights

  • Start in Bangkok
  • Weiter über Chiang Mai und Chiang Rai
  • Zweitägige Bootsfahrt auf dem Mekong
  • Besuch der Pak Ou Höhlen
  • Aufenthalt in Luang Prabang
  • Besuch der Kuang Si Wasserfälle
  • Stationen in Vang Vieng und Vientiane
  • Rückkehr nach Bangkok

Angebot

  • Flug Wien-Bangkok/Vientia­ne-Wien
  • 10 Nächte/Frühstück in guten 4*Hotels
  • 10 Mittag­essen und 1 Abendessen
  • Nachtzug Bangkok - Chiang Mai
  • zweitägige Bootsfahrt auf dem Mekong, uvm.

Termin & Preis

Termin: 3. bis 15. 11. 2026 mit Marion Toblier

Preis: 3190 Euro (EZZ: 590 Euro)
Bus­transfer ab/bis Graz: 130 Euro, ab/bis Klagenfurt: 190 Euro

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

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