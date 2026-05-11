Laos ist das noch relativ unent­deckte Juwel Südostasiens, ein faszinierendes Land, tief verwur­zelt im Buddhismus, reich an Kul­turschätzen und großartiger Na­tur. Das Land ist geprägt von jahr­hundertealten Traditionen und kunstvollen Tempeln. Besonders die unverwechselbare Gast­freundschaft der lokalen Bevöl­kerung bleibt Besuchern noch lange in Erinnerung..

Highlights

Start in Bangkok

Weiter über Chiang Mai und Chiang Rai

und Zweitägige Bootsfahrt auf dem Mekong

Besuch der Pak Ou Höhlen

Aufenthalt in Luang Prabang

Besuch der Kuang Si Wasserfälle

Stationen in Vang Vieng und Vientiane

und Rückkehr nach Bangkok

Angebot

Flug Wien-Bangkok/Vientia­ne-Wien

10 Nächte/Frühstück in guten 4*Hotels

10 Mittag­essen und 1 Abendessen

Nachtzug Bangkok - Chiang Mai

zweitägige Bootsfahrt auf dem Mekong, uvm.

Termin & Preis

Termin: 3. bis 15. 11. 2026 mit Marion Toblier

Preis: 3190 Euro (EZZ: 590 Euro)

Bus­transfer ab/bis Graz: 130 Euro, ab/bis Klagenfurt: 190 Euro

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

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