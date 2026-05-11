Laos ist das noch relativ unentdeckte Juwel Südostasiens, ein faszinierendes Land, tief verwurzelt im Buddhismus, reich an Kulturschätzen und großartiger Natur. Das Land ist geprägt von jahrhundertealten Traditionen und kunstvollen Tempeln. Besonders die unverwechselbare Gastfreundschaft der lokalen Bevölkerung bleibt Besuchern noch lange in Erinnerung..
Highlights
- Start in Bangkok
- Weiter über Chiang Mai und Chiang Rai
- Zweitägige Bootsfahrt auf dem Mekong
- Besuch der Pak Ou Höhlen
- Aufenthalt in Luang Prabang
- Besuch der Kuang Si Wasserfälle
- Stationen in Vang Vieng und Vientiane
- Rückkehr nach Bangkok
Angebot
- Flug Wien-Bangkok/Vientiane-Wien
- 10 Nächte/Frühstück in guten 4*Hotels
- 10 Mittagessen und 1 Abendessen
- Nachtzug Bangkok - Chiang Mai
- zweitägige Bootsfahrt auf dem Mekong, uvm.
Termin & Preis
Termin: 3. bis 15. 11. 2026 mit Marion Toblier
Preis: 3190 Euro (EZZ: 590 Euro)
Bustransfer ab/bis Graz: 130 Euro, ab/bis Klagenfurt: 190 Euro
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen
Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.
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