Krautfleckerln – ein wahrer Klassiker in der österreichischen Küche

Die Krautfleckerln sind in der österreichischen Küche einfach nicht mehr wegzudenken. Kaum jemand, der sie nicht liebt. So auch der Autor Friedrich Torberg, der in seinem Buch, aus dem Jahr 1975, von Tante Jolesch erzählt. Sie sprach immer von einer Besonderheit bei ihrem Rezept. In den letzten Augenblicken ihres langen Lebens erzählte sie ihrer Familie ihr lang gehegtes Geheimnis. Das Besondere an den Krautfleckerln liegt hier nicht nur in der Zubereitung. Mit einem leisen: „Weil ich nie genug gemacht habe“, liefen ihr die letzten Worte über die Lippen. Genau diese Aussage beschreibt auch heute noch dieses Gericht. Für alle, die es jedoch gerne ohne Speck genießen möchten, haben wir eine alternative Variante kreiert. Dank des Räuchertofu können die Krautfleckerln zu den neuen Lieblingsgerichten bei Vegetariern gehören.



Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit Recheis.

Zutaten.

1 mittlerer Krautkopf

500 g Recheis Goldmarke Fleckerl

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2–3 Frühlingszwiebeln

150 g Speck {vegetarische Alternative: 150 g Räuchertofu}

2 EL Olivenöl

reichlich Kümmel

Salz, Pfeffer

etwas Paprikapulver

reichlich Petersilie {für die Garnitur}

Zubereitung.

Den Krautkopf halbieren, vom Strunk befreien und in feine Stücke schneiden. Die Fleckerl im gesalzenen Wasser bissfest kochen. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und fein würfelig schneiden. Die Frühlingszwiebeln schälen und in Scheiben schneiden. Den Speck {alternativ Räuchertofu} in Würfel schneiden. Die Fleckerl abseihen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel und den Speck darin anrösten. Das Kraut hinzugeben und fein rösten {ständig rühren}. Den Knoblauch hinzugeben und mit Kümmel, Salz, Pfeffer und Paprikapulver gut würzen. Das Kraut so lange rösten, bis es durch ist und Farbe hat. Die fertigen Fleckerl untermengen und durchziehen lassen. Die Krautfleckerl in einem tiefen Teller anrichten und mit gehackter Petersilie servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins Köstlich und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.