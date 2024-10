Die Kriminellen zerstörten am späten Sonntagnachmittag im Bezirk Landstraße in einem Haus in der Wassergasse drei Schlösser und drangen in der Folge in die Wohnungen ein. Ein gefahrstoffkundiger Beamter stellte die manipulierten Zylinder sicher. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um Salpetersäure handelt, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat.

Vorsicht vor der Flüssigkeit

Der Modus Operandi kommt immer wieder im Stadtgebiet vor. Die Polizei warnt zur Vorsicht, dass der Kontakt mit der Flüssigkeit unbedingt vermieden werden muss. Sollte es bereits zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit gekommen sein, dann sollte die Körperstelle sofort mit klarem Wasser gespült werden - keine Seife oder sonstige Zusätze dabei verwenden. Betroffene sollten unverzüglich den Polizeinotruf 133 wählen.