Einem Einbruchsdiebstahl zum Opfer fiel am Montag ein Fotofachgeschäft im Grazer Bezirk Jakomini in den frühen Morgenstunden. Gegen 4 Uhr früh schlug die Alarmanlage des Geschäftes an, die Polizei traf kurze Zeit später am Tatort ein. Das Gebäude wurde mithilfe eines Polizeihundes nach den Einbrechern durchsucht, nach derzeitigem Stand dürfte es sich um mehrere Täter handeln. Von den Tätern fehlte allerdings jede Spur, sie dürften mit der Beute geflüchtet sein.

Fotokameras und Objektive wurden entwendet, der Schaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Polizei hat bereits die Fahndung nach den Tätern eingeleitet, bislang blieb sie aber erfolglos. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz hat die Ermittlungen aufgenommen.