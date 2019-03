Kleine Zeitung +

Neuer Mobilfunkstandard In diesen steirischen Gemeinden geht 5G jetzt in Betrieb

T-Mobile hat in Österreich den europaweit ersten Echtbetrieb mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G gestartet. Vorerst in österreichweit 17 Gemeinden - davon fünf in der Steiermark.