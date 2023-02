Österreich und Kärnten im Speziellen: Land der Supermärkte. Europaweit gibt es kaum eine Region mit so vielen Lebensmittelmärkten wie hierzulande. Die Dichte hat mit dem stark konzentrierten Markt zu tun. Die vier größten Mitbewerber Spar, Rewe (Billa, Billa plus, Penny, Bipa, Adeg), Hofer und Lidl bespielen weit mehr als 90 Prozent der Verkaufsflächen. Bundesweit gibt es laut Wirtschaftskammer 5300 Lebensmittelgeschäfte in Österreich.