Plus 3,8 Prozent Kärntens Wirtschaft wuchs am Stärksten

Mit einem regionalen Wirtschaftwachstum von 3,8 Prozent lag Kärnten 2018 an der Spitze aller Bundesländer. Auch die Steiermark, mit 2,7 Prozent an dritter Stelle, liegt über dem Österreich-Schnitt von 2,4 Prozent.

Kärnten liegt auf Aufholkurs, auch die Steiermark über dem Österreich-Schnitt. Laut am Dienstag publizierten Daten der Statistik Austria zum regionalen Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 führt Kärnten mit einem Wachstum von 3,8 Prozent das Ranking der Bundesländer an. Es folgen Niederösterreich (3,2 Prozent) und die Steiermark (2,7 Prozent). Oberösterreich liegt genau im Bundesschnitt mit 2,4 Prozent. Am unteren Ende liegen Tirol (1,7 Prozent) und das Burgenland (1,3 Prozent).