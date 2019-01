Facebook

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018/19 sind für den Stahl- und Technologieriesen Voestalpine nicht nach Wunsch verlaufen. Die vorläufigen Ergebniszahlen liegen mit einem EBITDA von etwa 1,1 Milliarden Euro und einem EBIT in einer Größenordnung von rund 525 Millionen "unter den Erwartungen des Marktes", teilt der Konzern in einer "Adhoc"-Meldung am späten Abend mit. Damit muss der börsennotierte Konzern zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Gewinnprognose senken.

Die Gründe? Auslöser dafür seien eine hohe Rückstellung wegen des Ermittlungsverfahrens des deutschen Bundeskartellamts im Zusammenhang mit der Erzeugung von Grobblechen sowie hohe Anlaufkosten nach der Ausweitung des US-Werks in Cartersville, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit, teilt das Unternehmen mit.

Aufgrund des niedrigeren Ergebnisses für die ersten neun Monate "und einer weiteren erwarteten Konjunktureintrübung im letzten Geschäftsquartal hat der Vorstand der Voestalpine AG die Prognose für die Ergebnisentwicklung des gesamten Geschäftsjahres 2018/19 angepasst", wird in der Aussendung betont. Der Operative Gewinn (EBIT) werde im Geschäftsjahr 2018/19 bei 750 Mio. Euro liegen und nicht bei knapp einer Mrd. Euro, wie im Oktober erwartet, teilte das Unternehmen mit. Dabei war im Oktober bereits die Gewinnprognose von ursprünglich 1,18 Milliarden Euro auf nur mehr knapp eine Milliarde Euro gesenkt worden.



Das Unternehmen Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte die Voestalpine bei einem Umsatz von annähernd 13 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von knapp zwei Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 51.600 Mitarbeiter. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten.