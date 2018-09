Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© versace

Bereits am Dienstag könnte Firmenchefin Donatella Versace den Verkauf des Mailänder Konzerns an eine US-Gruppe ankündigen. Michael Kors oder Tiffany gelten als mögliche Kandidaten für die Übernahme, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Montag.

Die Modegruppe werde mit 1,7 Milliarden Euro bewertet. Versace wollte die Gerüchte über den bevorstehenden Verkauf nicht kommentieren. Am Dienstag habe Donatella Versace die Belegschaft zu einem Treffen einberufen, berichtete das Blatt. Erwartet wird, dass zu diesem Zeitpunkt der Verkauf angekündigt wird.

Umstellung der Kollektion

2017 hatte das Modehaus nach einigen schwierigen Jahren wieder einen Gewinn von 15 Millionen Euro geschrieben. Der Umsatz liegt bei 686 Millionen Euro. Versace-Chef Jonathan Akeroyd kündigte im Juni an, der Konzern peile "kurzfristig" einen Umsatz von einer Milliarde Euro an.

Der Konzern wird von Santo Versace und seiner Schwester Donatella, Geschwister des 1997 in Miami ermordeten Firmengründers Gianni Versace, geführt. Nach dem Mord an Versace 1997 hatte der internationale Modekonzern jahrelang mit Schwierigkeiten gekämpft. In den letzten Jahren hat sich die Lage dank Kostensenkungen, einer Überprüfung des Vertriebs und der Umstellung der Kollektion verbessert.