4,2 Prozent: So kräftig wuchs die Wirtschaft in Kärnten im Jahr 2017. Der Süden war die dynamischste Region Österreichs. Sachgüterproduktion legte um 9,6 Prozent zu.

Kärntens Wirtschaft wächst kräftig © Markus Traussnig

Kärntens Wirtschaft wuchs im abgelaufenen Jahr im Bundesländervergleich am kräftigsten. Das belegt eine Untersuchung des Wirtschaftsforschungsinstitutes (Wifo), die der Kleinen Zeitung vorliegt. Kärnten belegt demnach mit einem realen Wachstum der regionalen Bruttowertschöpfung von 4,2 Prozent vor Oberösterreich (4,0) und der Steiermark (3,7) Platz eins. Betrachtet man die Regionen, ist der Süden Österreichs Wachstumszone (3,9 Prozent), vor dem Westen (3,3) und dem Osten (2,9).

Ausschlaggebend für das kräftige Wachstum in Kärnten war der rekordverdächtig hohe Zuwachs in der Sachgüterproduktion um 9,61 Prozent – deutlich über dem ohnehin erfreulichen Bundesschnitt von 6,4 Prozent. So wuchsen etwa die Bereiche Metallverarbeitung, Maschinenbau, Pkw-Zuliefer- oder Papierindustrie weit überdurchschnittlich. „Allesamt Bereiche, wo Kärnten überproportional gut besetzt ist“, sagt Wifo-Experte Philipp Piribauer. Die positive Wirtschaftsentwicklung entspannte auch die Lage am Arbeitsmarkt, die Beschäftigung wuchs in Kärnten um 1,5 Prozent, die Arbeitslosigkeit war wie in allen Ländern rückläufig, auch weil das Arbeitskräfteangebot in Kärnten nur um 0,6 Prozent wuchs – im Österreich-Vergleich am geringsten. Was dem Wifo-Experten Philipp Piribauer auffällt: Das Ost-West-Gefälle löst sich sowohl beim Wachstum als auch am Arbeitsmarkt auf.

Deutlich weniger als die Industrie trug 2017 der Tourismus (in Kärnten +2,4 Prozent bei den Übernachtungen; Österreich: +2,6 Prozent) zum Wachstum bei, vor allem das schwache Winterhalbjahr 2016/2017 schlägt sich durch, während der Sommer Zuwächse brachte.

Betrachtet man einzelne Sektoren, zeigt sich durch die Bank ein positives Bild: Die Energie- und Wasserversorgung expandierte in Kärnten kräftig um 30,4 Prozent, die Bauleistung legte um 4,9 Prozent zu. Die Steigerung der Bauproduktion ging mit einem Wachstum der Auftragseingänge einher – in Kärnten um satte 27,2 Prozent. Das deute, so das Wifo, auf eine weitere Produktionssteigerung 2018 hin. Die Umsätze des Einzelhandels legten in Kärnten 2017 um real 0,5 Prozent zu, leicht über dem Bundesschnitt.

Drei Fragen an den Wifo-Experten 1. Wie ist das hohe Wirtschaftswachstum in Kärnten 2017 zu erklären?

PHILIPP PIRIBAUER: Es war das Jahr der Sachgüterkonjunktur mit starken Wachstumsraten. Davon war Kärnten besonders positiv betroffen – ein Wachstum von 9,6 Prozent in der Sachgüterproduktion sieht man nicht oft. Die Hochkonjunktur im In- und Ausland kurbelte den Export kräftig an. 2. Liegt es allein an der Sachgüterproduktion?

Egal, welche Sektoren man sich anschaut, Kärnten liegt fast überall über dem Durchschnitt. Der Aufschwung ist also auf breiter Basis getragen. Das hat auch sehr gute Effekte auf den Arbeitsmarkt, wo sich das Wachstum des Angebotes entschleunigt hat. 3. Setzt sich dieses

Wachstum 2018 fort?

Wir sehen an Vorlaufindikatoren, dass das Umfeld weiter stabil ist. Wie sich das Wachstum regional verteilt, lässt sich noch nicht sagen.

