"Zölle" sei für ihn das schönste Wort im Wörterbuch, sagt Donald Trump. Schon in seiner ersten Amtszeit nutzte der designierte US-Präsident Zölle als Druckmittel gegen andere Länder. Nach seinem erneuten Einzug ins Weiße Haus will er die Abgaben auf Importe erneut erhöhen - mit weitreichenden Folgen für Handelspartner und US-Bürger. Denn die Welt ist nicht so einfach.

Zölle und ihre Folgen