Gerhard Wohlmuth, Obmann des steirischen Handels in der Wirtschaftskammer, sieht das Glas halb voll. „Die Gastronomie ist zu Ostern gut gebucht. Die Leute geben wieder mehr Geld in den Baumärkten aus, das ist ein wichtiger Impulsgeber für den Handel.“ Für die Branche ist Ostern aus wirtschaftlicher Sicht eines der umsatzstärksten Feste im Jahr; es soll, wie eine Umfrage der KMU-Forschung im Auftrag der Wirtschaftskammer ergab, dem steirischen Einzelhandel heuer 38 Millionen Euro an Umsatz bringen.