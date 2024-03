Speisesegnung vulgo Fleischweihe schlägt Shoppingtempel und Einkaufsliste: Auch in diesem Jahr ist das Brauchtum am Karsamstag „schlagkräftiger“ als das Streben nach Umsatz im Handel. Am Nachmittag des vorösterlichen Feiertages nimmt der Lebensmittelhandel Rücksicht auf gelebte Kärntner Traditionen. Wer also Ostergeschenke oder Lebensmittel einkaufen will, sollte dies rechtzeitig tun.

Bis wann das noch möglich ist, zeigt dieser Überblick.

Bei Rewe haben die Penny-Märkte in Kärnten am Karsamstag bis 14 Uhr geöffnet, anders als in den restlichen Bundesländern, wo die Öffnungszeiten vor Ostersonntag unverändert bleiben. Bei Billa und Billa Plus schließen die Tore bereits um 13 Uhr (geöffnet wird um sieben Uhr in der Früh). Nur der Markt am Hauptbahnhof in Klagenfurt hält von 6 bis 14 Uhr offen. Bei Spar, Eurospar und Interspar haben Kärntner Märkte einheitlich bis 14 Uhr geöffnet.

Und bei den Diskontern?

Beim Diskonter Lidl schließen am Karsamstag alle Filialen in Kärnten sowie die Filiale in Pöllau in der Steiermark schon um 14 Uhr. „Die restlichen Filialen schließen wie an normalen Samstagen um 18 Uhr“, teilt Lidl mit. Auch beim Diskonter Hofer sperren alle Filialen am Karsamstag in Kärnten einheitlich um 14 Uhr zu. Hofer-Filialen in der Steiermark haben regulär bis 18 Uhr geöffnet.

Einkaufen zu Ostern

Wer auch Ostersonntag oder Ostermontag einkaufen will, kann dies in ausgewählten Märkten in (Winter-)Tourismusgebieten tun, etwa bei Spar oder Billa. Folgende Billa-Märkte haben am Ostersonntag und Ostermontag geöffnet (von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr): Mallnitz, Bad Kleinkirchheim, Patergassen, Afritz sowie Treffen.