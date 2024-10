Karrieremodus, Ultimate Team, Duelle mit den Freunden - die Fußball-Videospielserie EA Sports FC (früher unter dem Namen FIFA bekannt) gehört zu den beliebtesten Videospielen der Welt. Bisher stand jedoch immer das Fußballspiel auf dem Feld bzw. im virtuellen Stadion im Vordergrund. Einer Präsentation des Publisher-Studios EA Sports zufolge, soll jedoch noch ein „Open World-Modus“ im Spiel hinzukommen. „Open World“ bedeutet, dass man als Spieler die Möglichkeit hat, seinen Spiel-Charakter frei in der Spiel-Umgebung zu bewegen.

Open World in EA Sports FC: Zeitpunkt unklar

Derzeit arbeite man an „neuen, einzigartigen Erfahrungen wie virtuellen ‚Open World‘-Spielfeldern“, wo die Community zusammen spielen kann. Angeblich sei es „besonders jungen Spielern wichtig, sich selbst auszudrücken, neue Inhalte zu kreieren und mit anderen Spielern zu interagieren“. Mit dem neuen Modus möchte man dieser Entwicklung gerecht werden.

Wann genau mit diesem neuen Modus zu rechnen ist und wie er genau aussehen wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. In der Zwischenzeit wird die Präsentation in den sozialen Medien heftig diskutiert und die Frage in den Raum geworfen, ob es solch eine Änderung für ein Sport-Spiel überhaupt brauche.

Open World nicht neu in Sportspielen

Mit der Ankündigung für den Open World-Modus ist EA Sports nicht der erste Videospiel-Publisher, der die offene Welt in Videospielen einbaut. In der Basketballsimulation „2K“ kann man im Modus „My Career“ seit Jahren seinen Spiel-Charakter durch die offene Welt (“The City“) zwischen Basketball-Halle und Schuhgeschäft steuern.