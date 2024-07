„Welcome Gamers“ stand auf einem riesigen Banner über dem Eingang des Messezentrums Salzburg. Nach dem am Wochenende davor noch die Gaming-Szene sich beim A1 E-Sporst-Festival versammelten, pilgerten sie am 29. und 30. Juni nach Salzburg. Ein Highlight war wie jedes Jahr die „Level Up Challenge“, bei der wieder zahlreiche Gewinne winkten.

Interaktives Messeerlebnis

Über die letzten vier Jahre hat sich die Level Up in der Gaming-Szene fest etabliert. Mit den anfänglichen 2.000 Besucherinnen und Besuchern ist sie zu einer der größten Gaming-Messen in Österreich herangewachsen. Und für die tausenden Gamer gab es jede Menge zu tun. In der Free-to-play-Area konnten beliebte Titel wie „Valorant“ gespielt werden. Beim Escape-Room konnte man seine Gehirnzellen trainieren, beim Laser Tag seine Geschicklichkeit und bei der „Level Up“-Challenge seine Ausdauer. Bei letzterer wurden die Besucherinnen und Besucher zu verschiedenen Ständen geschickt, um Aufgaben zu erfüllen. Am Ende winkten Preise wie ein Gaming-Monitor oder ein Gaming-Sessel.

Die Level Up in Bildern

Zahlreiche Turniere

Auf der Hauptbühne gab es wieder einige E-Sports-Turniere zu sehen. In „Rocket League“, „League of Legends“, „Counter Strike 2“, und „Valorant“ kämpften E-Sportler um den Sieg. Am Sonntag präsentieren auch viele Cosplayerinnen und Cosplayer ihre selbstgemachten Kostüme dem Publikum und der dreiköpfigen Jury, die am Ende die Siegerinnen und Sieger verkündeten.

Auf der dieses Jahr neuen Community Stage konnten die Besucherinnen und Besucher sich verschiedenen Quizzen stellen oder bei „Beat the Pro“ gegen einen Profi spielen.