Wie gestern bekannt wurde, macht Elon Musk Ernst und will "X" als neuen Firmennamen für den Kurznachrichtendienst Twitter etablieren. In der Web-Version wurde das Logo mit dem blauen Vogel bereits ausgetauscht, in der mobilen Version lässt das Rebranding derweil noch auf sich warten.

Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober für rund 44 Milliarden Dollar gekauft und baut den Dienst nach seinen Vorstellungen um. Vorstellungen, die sich offenbar nicht so ganz mit dem Geschmack der Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer deckt.

Was die Twitter-Gemeinde von "X" halten