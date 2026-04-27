An der Technischen Universität (TU) Graz werden frühzeitig entscheidende Weichen gestellt. So wird der aktuelle Rektor, Horst Bischof, bis 2031 verlängert. Das entschieden der Universitätsrat unter Vorsitz von Christa Neuper und der entsprechende Senat unter Vorsitz von Annette Mütze. Grundsätzlich endet die aktuelle Rektoriatsperiode im September 2027.

Die Zustimmung beider wahlentscheidender Gremien sei „ein starkes Signal der Geschlossenheit und der Kontinuität und zugleich Anerkennung für das außerordentliche Engagement von Rektor Horst Bischof“, heißt es von Neuper und Mütze unisono. Mit Bischof an der Spitze wolle man „auch in herausfordernden Zeiten die Stellung als exzellente international vernetzte und regional prägende Wissenschaftsinstitution weiter festigen“.

Der bestätigte Rektor zeigt sich „demütig und dankbar“ und will profilprägende Forschungsschwerpunkte weiter stärken. Durch den „Ausbau von Industrie- und Hochschulpartnerschaften soll der Wissens- und Technologietransfer intensiviert, Spin-offs und Start-ups beflügelt und so die regionale Wertschöpfung nachhaltig gesteigert werden“, heißt es in einer Aussendung der TU.

Der Rektor als KI-Experte

Horst Bischof selbst wurde 1967 in Saanen in der Schweiz geboren und wuchs in der Obersteiermark auf. Er studierte Informatik an der TU Wien, wo er 1993 promovierte und sich 1995 habilitierte. An der TU Graz war Bischof zunächst als Gastprofessor am Institut für Maschinelles Sehen und Darstellen tätig, bevor er 2004 zum Universitätsprofessor für Computer Vision berufen wurde. Ein Feld, das als Fundament jener Technologie gilt, welches heute unter dem Schlagwort „Künstliche Intelligenz“ diskutiert wird.

Von 2011 bis 2023 war Horst Bischof Vizerektor für Forschung an der TU Graz, bevor er im Oktober 2023 Harald Kainz als Rektor nachfolgte.