Simpler Code kann verheerende Auswirkungen haben. Vor allem, wenn die Absichten hinter den Zeilen böse sind. Österreich ist diesbezüglich keine Insel der Seligen. Im Gegenteil. Die Bedrohungslage habe sich „in jüngster Zeit spürbar verschärft“, hieß es bei der Präsentation des „Cyber Security Report 2026“ von Deloitte und dem Institut Foresight. In Zahlen gegossen bedeutet das etwa, dass 28 Prozent der heimischen Unternehmen von „fast täglichen Ransomware-Angriffen“, also Attacken mit Erpressungssoftware, berichten. Seit 2024 hat sich dieser Anteil de facto verdoppelt.

Sucht man nach der guten Seite dieser digitalen Macht, wird man in Graz, am Campus der Technischen Universität, fündig. So ist es federführend steirischen Forschern rund um Stefan Mangard, Leiter des Instituts für Informationssicherheit, zu verdanken, dass die gravierenden Sicherheitslücken Meltdown und Spectre Anfang 2018 entdeckt wurden und weltweit für Aufsehen sorgten. Auch andere Angriffsmethoden wie ZombieLoad oder Store-to-Leak Forwarding stehen auf der Fundliste der Grazer IT-Sicherheitsprofis. Ebenso wie sinnvolle Medikation. „Grazer Software-Patches sind auf nahezu allen Handys der Welt gelaufen“, heißt es dahingehend stolz von TU-Rektor Horst Bischof.

Tatsächlich widmen sich 80 Personen am TU-Institut zentralen Themen der IT-Sicherheit. Von Verschlüsselung über sicheres Systemdesign bis hin zu vertrauenswürdiger Künstlicher Intelligenz (KI). Nun bekommen diese mit dem „Cybersecurity Campus Graz“ eine neue bauliche Heimat.

Realisiert wurde der Neubau mitsamt einer 5000 Quadratmeter umfassenden Nutzfläche von der BIG. Eineinhalb Jahre baute man in der Sandgasse, 25 Millionen Euro wurden in Summe investiert. Erdwärme, Photovoltaik, begrünte Dächer und versickerungsfähige Flächen im Umfeld lassen die TU von „einem der energieeffizientesten Forschungsgebäude“ sprechen. Gebaut wurde das Hochtechnologiezentrum rund um eine fast hundertjährige Silberlinde.

Eröffneten den Cybersecurity Campus: Verena Schröppel, Eva-Maria Holzleitner, Edona Fasllija, Christine Dornaus, Horst Bischof, Stefan Mangard, Lukas Maar, Manuela Khom, Willibald Ehrenhöfer © TU Graz / Helmut Lunghammer

„Wir machen die herausragende Forschung sichtbar“, jubiliert Horst Bischof bei der offiziellen Eröffnung am Dienstag. Zu dieser eilte auch die hohe Politik. Einerseits in Form von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, andererseits steirisch vertreten durch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom und Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer.

Bald kommen auch die Unternehmen

Von einem „dringend notwendigen Gebäude“ spricht die Ministerin. Die Forschenden würden einen „wesentlichen Beitrag zur Cybersicherheit leisten“. Dass das Thema drängend sei, würden nicht zuletzt die österreichweit 22.000 Anzeigen aus dem vergangenen Jahr zeigen, die sich „im Bereich der Cybersicherheit“ auftaten. Man müsse „sich wappnen. Auch für das, was auf uns zukommt“, sagt Holzleitner. Während Khom auf die „strategische Bedeutung“ von Cybersicherheit verweist, sieht Ehrenhöfer im Forschungsstandort vor allem einen Wert für „Wettbewerbsfähigkeit“. Es gelte, „dieses Exzellenzlevel zu halten“.

Bald sollen am neuen Campus übrigens auch Unternehmen aus der IT-Security- und Innovationsbranche als Mieter hinzukommen. „Das ist die TU-Graz-DNA“, erklärt der Rektor. Man wolle eine „sehr enge Verknüpfung mit der Wirtschaft“.