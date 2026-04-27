An eindringlichen Appellen mangelt es nicht. An Superlativen ebenso wenig. Die Internationale Energieagentur IEA warnt vor der „schwersten Energie-Krise seit Jahrzehnten“. Die Internationale Handelskammer vor der „schlimmsten Industriekrise“. Der Iran-Krieg und seine Folgen sorgen seit Wochen für düstere Prognosen – insbesondere im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Kerosin und Diesel.

In Europa ist man unterdessen mit einem herausfordernden kommunikativen Spagat konfrontiert. Alarmstimmung, die das ohnehin zarte Konjunkturpflänzchen gänzlich ausradiert, soll vermieden werden. Dem Vorwurf, die zweifellos vorhandenen Bedrohungsszenarien wegzuwischen und naive Schönfärberei zu betreiben, will sich freilich auch niemand aussetzen. Und so pendelt die Kommunikation zwischen „ernst nehmen“ und „Panik vermeiden“. Eine Gratwanderung, die mit jedem Tag, an dem der Ölpreis weiter steigt, an dem die Straße von Hormuz weiter blockiert oder zumindest teilblockiert ist, riskanter wird. Derzeit lautet das Mantra: Es gibt ein Teuerungsproblem, aber kein Versorgungsproblem. Das ist eine zutiefst europäische Sichtweise und nicht einmal die halbe Wahrheit.

Dazu reicht ein Blick in einige Länder Asiens, in denen Rationierungen und Maßnahmenpakete vielfach bereits in die Wege geleitet wurden, während sich das Thema in unseren Breiten bisher vor allem auf Debatten über Sinn- und Unsinn von Spritpreisbremsen reduziert hat. Jede einzelne Beruhigungspille, die wir uns in Europa derzeit verbreichen, baut auf dem Prinzip Hoffnung auf, das da lautet: Ein möglichst rasches und nachhaltiges Ende des Nahostkriegs – inklusive einer barrierefreien Transportroute durch die Meerenge von Hormuz. Garantie dafür gibt‘s keine, wie jüngste – vermeintliche – Lichtblicke gezeigt haben, die allzu schnell wieder verglüht sind.

Vor einem ähnlichen Dilemma stehen die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB), die übermorgen über die Zinsen entscheiden werden. Es steht bereits fest, dass das angestrebte Inflationsziel von zwei Prozent heuer nicht zu halten ist. Dass die EZB darauf reagieren muss, ist klar. Wann sie die Zinsen anhebt, noch nicht. Mit einer ersten Erhöhung wird von den meisten Analysten aber noch nicht in dieser Woche, sondern im Juni gerechnet. Mit Zuwarten hat die EZB in jüngerer Vergangenheit aber schlechte Erfahrungen gemacht, bei der letzten Teuerungskrise hat man die Entwicklungen lange als vorübergehendes Phänomen heruntermoderiert. Ein fataler Fehler, der sich nicht wiederholen wird. Die Ausgangslage ist jetzt zwar eine andere, nichtsdestotrotz setzt die Geldpolitik derzeit ebenfalls noch darauf, dass sich der Nahost-Konflikt zeitnahe eindämmen lässt. Und damit die Folgen auf die Inflationsrate beherrschbar bleiben.

Richtig ist: Alarmismus und panische Appelle mögen niemandem weiterhelfen. Das Wegeschieben aktueller Energiemangelerscheinungen aber ebenso wenig.